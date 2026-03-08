Популярни
  • 8 март 2026 | 18:11
Фратрия с шокираща загуба от Севлиево

Борещият се за промоция в efbet Лига Фратрия допусна тежко поражение с 1:4 от Севлиево като домакин в среща от 23-тия кръг на Втора лига. Загубата е първа за "братлетата" от началото на пролетния полусезон, а момчетата на Николай Панайотов продължават с доброто си представяне и вече са измъкнаха от зоната на изпадащите.

Мартин Банев (34') и Преслав Антонов (45+1') бяха точни за гостите преди почивката, а Румен Руменов върна едно попадение за тима на Алексей Савинов в 52-рата минута.

Осем по-късно Иван Аврамов възстанови аванса от два гола на Севлиево, а в 70-ата минута, с второто си попадение в мача, Антонов подпечата успеха на своя отбор.

