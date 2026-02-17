Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Стоичков надъха млади лекари

Стоичков надъха млади лекари

  • 17 фев 2026 | 15:25
  • 1749
  • 3

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков раздаде дипломи на младите доктори в Медицинския университет в София. След това Камата дръпна слово пред новоизлюпените лекари.

"Не се предавайте! Вървете по пътя, който сте избрали, защото до днес беше лесно - да се учиш, но от утре е още по-трудно, защото трябва да се грижите за всички нас. Аз съм благодарен, че в моята дълга кариера успях да работя с уникални доктори, които се грижеха за мен - за моето здраве, за да мога толкова години да прославям България. Желая ви от цялото си сърце успех", заяви легендарният голмайстор на ЦСКА и Барселона.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Сливнишки герой

Новите в Сливнишки герой

  • 17 фев 2026 | 15:42
  • 800
  • 0
Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

  • 17 фев 2026 | 15:35
  • 2417
  • 3
Локо (Пд) с големи планове за юбилея

Локо (Пд) с големи планове за юбилея

  • 17 фев 2026 | 15:22
  • 474
  • 7
Левски обяви програмата си за седмицата

Левски обяви програмата си за седмицата

  • 17 фев 2026 | 15:06
  • 551
  • 1
Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

  • 17 фев 2026 | 14:57
  • 1633
  • 2
ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия

ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия

  • 17 фев 2026 | 14:25
  • 632
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 1084
  • 1
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 3491
  • 16
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 938
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 15775
  • 23
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 30641
  • 86
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 25482
  • 43