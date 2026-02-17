Стоичков надъха млади лекари

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков раздаде дипломи на младите доктори в Медицинския университет в София. След това Камата дръпна слово пред новоизлюпените лекари.

"Не се предавайте! Вървете по пътя, който сте избрали, защото до днес беше лесно - да се учиш, но от утре е още по-трудно, защото трябва да се грижите за всички нас. Аз съм благодарен, че в моята дълга кариера успях да работя с уникални доктори, които се грижеха за мен - за моето здраве, за да мога толкова години да прославям България. Желая ви от цялото си сърце успех", заяви легендарният голмайстор на ЦСКА и Барселона.