Стоичков показа как е отпразнувал 60-годишния си юбилей

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза на 8 февруари важен житейски юбилей – навърши 60 години. Във фейсбук страницата на Камата се появи 6-минутно видео, събрало кадри от тържеството на единствения българин, носител на “Златната копка”.

Христо отбеляза юбилея с тържество, заобиколен от близки и приятели, в столичното място за ивент събития - Тента. Сред гостите бяха много известни личности – спортисти, музиканти и изпълнители.

Неотлъчно до него бе съпругата му Мариана. Двойката имаше повод за двоен празник – ден преди рождения ден, те отбелязаха и 38-ата годишнина от брака си, доказвайки колко силна е връзката им. До Стоичков бяха и двете му дъщери – Михаела и Христина, както и техните деца - малкият Христо, синът на Христина, и 9-годишната Миа, дъщерята на Михаела.

Сред гостите бяха част от съотборниците на Камата от САЩ’ 94, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Ивайло Йорданов, Даниел Боримиров, Петър Михтарски и техните половинки.

Слави Бинев – президент на федерацията по таекуондо и дългогодишен приятел на Стоичков, заедно със съпругата си Мария. Румънския легенди Джика Хаджи и Джика Попеску, италианската легенда Антонио. Бенариво и бившият съотборник и доскорошен директор на Манчестър Сити Чики Бегиристайн също бе специален госта, като всичките чужденци бяха заедно в компанията на Валери Божинов. Бившиите президенти на Левски Тодор Батков и Томас Лафчис също бяха сред гостите. Кумът на Камата Атанас Узунов, Мюмюн Кашмер и още много други бяха специални гости на този юбилей.

Множество звезди от шоу бизнеса също уважиха юбилея. Сред тях бяха Братя Аргирови, Тони Димитрова, с която Христо дори се качи на сцената, за да се включи в музикалния поздрав. Специален поздрав поднесе и Орлин Горанов, както и младата звезда Филип Донков, към които се присъедини певицата Дара. Димитър Рачков също излезе на сцената, както и великият Васил Найденов.

Най-емоционалният момент дойде, когато всички се отдръпнаха, за да направят място на рожденика. Христо се появи заедно със семейството си, за да духне свещите. Вместо обичайната торта, му бе поднесена шоколадова футболна топка, която малката Миа разби на парчета с малък чук, предизвиквайки аплодисменти. Водещият Рафи Бохосян я нарече шеговито „новата носителка на Златна топка“.

Романтичен момент беше и танцът на Христо и Мариана – двойката се носеше нежно прегърната под изпълнението на Орлин Горанов на песента „Светът е за двама“.