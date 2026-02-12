Популярни
Стоичков влезе в ролята на посланик на Олимпийските игри за ветерани

  12 фев 2026 | 21:19
Българската футболна легенда Христо Стоичков продължава да е желан гост на спортни събития по целия свят. Камата беше поканен за посланик на Олимпийските игри за ветерани, които се провеждат в Обединените арабски емирства.

Днес беше седмият ден на форума, в който акцент беше посещението на Стоичков. Родната звезда наблюдава част от състезанията и разгледа дейностите в обществения център.

По-късно той посети Zayed Sports City, където се срещна със спортисти и фенове по време на специална сесия, създала незабравими моменти както за участниците, така и за посетителите.

Трибуните на различните спортни обекти бяха изпълнени с фенове, които подкрепяха атлетите и допринасяха за оживената атмосфера, превърнала се в запазена марка на Игрите.

Ученици от Абу Даби се включиха в активностите в обществения център. Ученически групи присъстваха на състезанията по плуване, придобивайки пряк досег с Игрите и атлетите в действие.

С оставащи три дни до края, надпреварата продължава на множество места, събирайки спортисти от цял свят в празник на спорта, културния обмен и участието през целия живот.

Това е първото издание на събитието в Близкия изток, в което участват над 25 000 атлети от 92 националности. Състезателите трябва да са на възраст над 30 години.

