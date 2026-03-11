Популярни
Дунав призова за подкрепа към 77-годишен бивш футболист, който се грижи сам за четирима внуци

  11 март 2026 | 17:45
Футболният клуб Дунав призова местната общественост да се обедини в подкрепа на 77-годишния Христо Митов. Той е бивш футболист на "драконите", който днес сам се грижи за четиримата си внуци – Александър, Григор, Валентин и Ицо. 

Като млад Христо е бил част от отбора на Дунав и е участвал на европейско първенство за младежи. От футболния клуб подчертават, че въпреки усилията и силния му дух, семейството има нужда от подкрепа.

"Той е пример за достойнство и мъжество, но никой не трябва да води подобна битка сам", посочват от Дунав страницата си във "Фейсбук" и призовават русенската общественост, феновете на отбора и всички, които имат възможност, да помогнат на семейството.

