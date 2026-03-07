Популярни
Французин герой за Дунав в последната минута

  • 7 март 2026 | 17:38
  • 790
  • 3
Французин герой за Дунав в последната минута

С гол на френския нападател Ибрахим Кейта Дунав (Русе) спечели домакинството си срещу дубъла на Лудогорец във Втора лига. Така отборът на Георги Чиликов се върна на пътя на победите, след като в предишния кръг "драконите" на бившия нападател на Нефтохимик, Левски и ЦСКА завършиха 2:2 в дербито с Вихрен (Сандански). Попадението на Ибрахим Кейта падна в 89-ата минута и реално момчетата на Тодор Живондов няма минути пред себе си, за да отвърнат. Футболистите от Русе водят уверено в класирането и доближават еfbet Лига с всеки изминал кръг.

