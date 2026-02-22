Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов: Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион

Чиликов: Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион

  • 22 фев 2026 | 12:57
  • 515
  • 0
Чиликов: Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион

"Време е да покажем, че сме едно семейство не само в победите, но и в трудностите. Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион.“ – с тези думи старши треньорът Георги Чиликов призовава всички, които имат възможност, да се включат в разчистването на "Градския" стадион в Русе.​

"Битката с преспите вече започна, но за да победим по-бързо и да се върнем към футбола, всяка ръка е ценна. Нека заедно разчистим пътя към следващите ни домакинства. Чистенето на стадиона ще продължи днес до 15:00, както и утре 23.02 (понеделник) от 09:00", се казва в информацията от Русе.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен се раздели с французин

Вихрен се раздели с французин

  • 22 фев 2026 | 09:41
  • 1272
  • 0
Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 08:00
  • 18826
  • 40
Здрав сблъсък под Аязмото

Здрав сблъсък под Аязмото

  • 22 фев 2026 | 07:37
  • 3985
  • 6
Петров титуляр при загуба от ПСВ

Петров титуляр при загуба от ПСВ

  • 21 фев 2026 | 21:52
  • 1970
  • 0
Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

  • 21 фев 2026 | 20:23
  • 4362
  • 15
Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

  • 21 фев 2026 | 20:00
  • 3467
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Арда, "заралии" без голямата си звезда

11-те на Берое и Арда, "заралии" без голямата си звезда

  • 22 фев 2026 | 13:32
  • 157
  • 0
ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 29373
  • 136
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 13893
  • 21
5 комплекта медали ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

5 комплекта медали ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 10665
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 16946
  • 38
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 7585
  • 0