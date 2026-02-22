Чиликов: Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион

"Време е да покажем, че сме едно семейство не само в победите, но и в трудностите. Снегът блокира пътя ни за мача, но няма да му позволим да блокира нашия стадион.“ – с тези думи старши треньорът Георги Чиликов призовава всички, които имат възможност, да се включат в разчистването на "Градския" стадион в Русе.​

"Битката с преспите вече започна, но за да победим по-бързо и да се върнем към футбола, всяка ръка е ценна. Нека заедно разчистим пътя към следващите ни домакинства. Чистенето на стадиона ще продължи днес до 15:00, както и утре 23.02 (понеделник) от 09:00", се казва в информацията от Русе.