  Глобиха Дунав със 102 евро за нередовен състезател

Глобиха Дунав със 102 евро за нередовен състезател

  • 26 фев 2026 | 17:37
Глобиха Дунав със 102 евро за нередовен състезател

По жалба от ФК „ФА Добруджа 1919 “ Дч, ДК при БФС констатира, че в срещата от Държавно първенство U-15 проведена на 22.02.2026 година между отборите на ФК „ФА Добруджа 1919 “ Дч и ФК „Дунав от Русе“ Рс в отбора на ФК „Дунав от Русе“ Рс е участвала състезател с не изтърпяно наложено наказание ССП – 1 среща. Съобразно чл. 47, ал. 2 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 се счита, че състезателя е нередовно участващ в срещата.

Състезателят Александър Константинов Стоянов следва да си изтърпи наказанието.

Предвид горното на основание чл. 47, ал.7 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026, в срещата от Държавно първенство U-15 проведена на 22.02.2026 година между отборите на ФК „ФА Добруджа 1919 “ Дч и ФК „Дунав Русе“ Рс се присъжда служебен резултат 3:0 в полза на ФК „ФА Добруджа 1919 “ Дч. (б.а. срещата в Добрич приключи 2:0 в полза на Дунав).

На основание чл. 47, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 на ФК „Дунав Русе“ Рс се налага имуществена санкция в размер на 102.25 евро

