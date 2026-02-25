Нюкасъл спечели и реванша с Карабах след нов мач с много голове

Нюкасъл спечели и реванша срещу Карабах от плейофната фаза на Шампионската лига, след като се наложи с 3:2 на своя "Сейнт Джеймсис Парк". И днешната среща зарадва феновете с много голове, както бе и в първия двубой, в който "свраките" се наложиха с 6:1 в Азербайджан. Така с общ резултат 9:3 те продължават към следващата фаза. Точни за днешния успех на англичаните бяха Сандро Тонали (5'), Жоелинтон (6') и Свен Ботман (52'). За гостите се разписаха Камило Дуран (51') и Елвин Джафаркулиев (57').

Срещата започна вихрено с два светкавични гола за Нюкасъл. В 5-ата минута изстрел с глава на Уилям Осула бе спасен от вратаря, но при добавката Сандро Тонали не сгреши.

Само минута по-късно Харви Барнс центрира отляво и Жоелинтон от воле порази вратата за 2:0.

В началото на втората част Карабах върна един гол. В 51-вата минута Камило Дуран изскочи зад защитата и хладнокръвно реализира за 2:1.

Отново обаче мина само минута преди да падне следващият гол и той бе за домакините. В 52-рата минута Свен Ботман отбеляза с глава след центриране от корнер.

В 56-ата минута гостите получиха дузпа за игра с ръка на Дан Бърн. Марко Янкович не успя да преодолее Аарън Рамсдейл от бялата точка, но Елвин Кафаркулиев реагира добре и довкара отбитата топка за 3:2.

Така Нюкасъл се класира на 1/8-финаите, където вече знае, че ще има за съперник някой измежду Барселона или Челси.

