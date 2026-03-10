Атлетико Мадрид се къпе в злато: новите собственици инвестират над 5 милиона евро

Американският фонд „Аполо“ ще финализира придобиването на 55% от акциите на Атлетико Мадрид, като целта е да се даде изключителен икономически тласък на „дюшекчиите“, съобщават местните медии. Споразумението беше подписано още през ноември, но трябва да влезе в сила този четвъртък, 12 март. Очакванията са американският инвестиционен фонд да навлезе с цялата си икономическа мощ на стадион „Метрополитано“ и да даде сериозен финансов импулс на клуба.

Скорошни изявления на Марк Роуан, съосновател и главен изпълнителен директор на „Аполо“, разкри пътя, който ще бъде следван с Атлетико Мадрид. Американският инвестиционен фонд е увеличил предвидената сума за спортни инвестиции в клуба до 6 милиарда долара (около 5.1 милиарда евро). Тази сума може да нарасне, ако очакванията за представянето на тима се оправдаят. Това обаче не означава единствено спортни успех, но също така и такива, свързани новите бизнес модели и нововъведения от страна на американците. Навлизането на „Аполо" в капитала на "дюшекчиите" включва и увеличение на капитала, в което „Quantum Pacific Group“ не участва. С тази операция клубът цели да подсили икономическите си ресурси, за да стимулира своя растеж.

„Куантом Пасифик“ ще се превърне във втория по големина акционер с 25% от дяловете, докато дружеството на Мигел Анхел Хил Марин ще притежава 10% от акциите, като той ще продължи да бъде изпълнителен директор. Това е част от постигнатите договорености – Хил Марин и Енрике Сересо, който държи 3% от акциите, са се ангажирали да останат начело на ръководството на „Атлетико Мадрид“ за период от три години. Нито един от акционерите няма да може да продава своите дялове до края на сезон 2028-2029.

Как това ще се отрази на спортната част?

Благодарение на това „червено-белите“ ще разполагат с по-голям финансов капацитет за развитието на „Града на спорта“ – градоустройствен проект, който клубът развива в мадридския квартал Сан Блас, в непосредствена близост до стадион „Метрополитано“. Проектът стана възможен след като Община Мадрид отстъпи на клуба пет парцела за период от 75 години. На тези терени „Атлетико Мадрид“ ще развие различни развлекателни съоръжения с прогнозна инвестиция от 800 милиона евро. Около 200 милиона от тях ще бъдат осигурени от клуба, а останалата част ще дойде от частния сектор.

Ще има ли промени в спортно-техническата структура?

„Аполо“ възнамерява да запази нисък профил през първите си месеци като мажоритарен собственик. Спортната амбиция е сериозна, но няма да се правят безразсъдни ходове на трансферния пазар. Назначаването на Матеу Алемани за футболен директор отговаря именно на този критерий. Инвестиционният фонд му се доверява да ръководи спортната структура и в неговите ръце ще бъде цялата власт за изграждането на първия отбор.

Алемани вече взе активно участие в зимния трансферен прозорец, привличайки Луукман, Мендоса и Варгас. Очаква се лятото да бъде продължение на тази политика, като ще се търсят талантливи и качествени играчи на разумна цена, подобно на трансферите на Хулиан Алварес, Баена и Ханко.

Остава да се види каква ще бъде съдбата на треньора. Между Диего Симеоне и Алемани е имало известни търкания през последните месеци, но оценката за работата на аржентинеца ще бъде направена в края на сезона. Атлетико почти няма шансове в Ла Лига, но запазва шансовете за триумф в Купата на краля, където ще играе финал срещу Реал Сосиедад, и продължава участието си в Шампионската лига – трофей, който буди големи надежди на „Метрополитано“. Бъдещето на Чоло ще се реши в следващите месеци, а слуховете около него са по-горещи от всякога.

Снимки: Gettyimages