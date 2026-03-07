Популярни
  3. Атлетико Мадрид пречупи Сосиедад след блестящо включване на резерва

  • 7 март 2026 | 21:53
След изключително включване от пейката на Николас Гонсалес тимът на Атлетико Мадрид срази Реал Сосиедад с 3:2 в изпълнен с интересни моменти двубой от 27-ия кръг на Ла Лига. Аржентинският национал вкара два гола, в това число и оказалият се победен трети. На два пъти баските изравняваха веднага след като домакините бяха излезли напред, но при третия път футболистите на Диего Симеоне удържаха аванса си.

С този успех Атлети запазва третото си място, докато Сосиедад понеже тежък удар в битката си за място в евротурнитите.

Този мач беше и като репетиция за предстоящия през април сблъсък между Атлетико и Реал във финала за Купата на краля. По-рано през седмицата “рохибланкос” и “чури урдин” елиминираха съответно Барселона и Атлетик Билбао, с което си заслужи мястото в срещата за трофея.

В съботната вечер Александър Сьорлот вкара за 1:0 още в петата, но само четири минути по-късно Карлос Солер изравни.

По-късно в мача дойдоха и силните моменти на. В 67-ата той Гонсалес реализира за 2:1 след вълшебна асистенция на Антоан Гризман.

Баските обаче пак успяха да отговорят бързо, като в случая само секунди по-късно Микел Оярсабал заби топката в мрежата на Ян Облак за 2:2.

Последва натиск на Атлетико, увенчал се с попадение на Гонсалес с глава за крайното 3:2.

Във вторник тимът на Чоло отново ще играе на “Риад Еър Метрополитано”, като тогава съперник ще бъде Тотнъм в първи осминафинал от Шампионската лига.

