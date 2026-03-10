Легенда на Берое: Не съм оптимист за бъдещето на клуба

Легендата на Берое Радко Калайджиев коментира трудната ситуация, в която се намират заралии. Той е на мнение, че шансовете на отбора за спасение са минимални и отписа шансовете на "зелените" в предстоящия мач срещу Левски.

Ето какво каза той пред "Мач Телеграф":

"За съжаление не съм оптимист за бъдещето на Берое. Определено, представянето ни е много слабо и това е причината да се намираме на незавидно място в класирането. Видя се и срещу Добруджа, че нещата изобщо не са цветущи. Ясен Петров си върши много добре работата начело на отбора и те са в подем. Според мен ще се спасят за сметка на Берое. Да, финансово също не са добре нещата в клуба ни, но това не бива да е оправдание. Тези футболисти, които играят в Берое, са дошли тук, за да ги види някой и да направят трансфер в по-добро първенство от нашето. С тези игри това трудно може да се случи. Берое продаде някои от основните си играчи. Ето ги резултатите. Сега предстои мач с Левски в Стара Загора. "Сините" нямат право на грешка и ще излязат пределно мотивирани. Феновете ще са зад тях и ще ги подкрепят отново по пътя им към титлата. Стадионът ще се напълни с левскари. Колкото и проблеми да сме създавали през годините на Левски, сега Берое няма шанс. Виждаме и другите отбори от нашата черга. При Септември играят много млади българи".