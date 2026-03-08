Добруджа и Берое излизат в много важен сблъсък един срещу друг в Добрич

Добруджа и Берое се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Дружба” стартира в 12:45 часа, а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

Срещата ще бъде изключително важна и за двата тима и може да попадне в графата “битка за шест точки”. И Добруджа, и Берое се намират в опасната зона и всяка една победа е от ключово значение до края на сезона.

Все пак домакините се намират в една идея по-добра позиция, въпреки загубата си в последния кръг. След назначаването на Ясен Петров Добруджа вдигна доста нивото и постигна четири поредни мача без загуба. В тях добруджанци записаха три победи и едно равенство. По-рано през седмицата обаче тимът от Добрич загуби от Локомотив (София) като гост и сега ще иска да се върне на победния път. Отборът към момента е 13-ти с 22 пункта, като една евентуална победа днес ще ги изкачи нагоре в класирането.

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Берое от своя страна играе доста слабо и вече цели 15 мача подред няма победа. Тази серия логично смъкна старозагорци доста надолу в таблицата и към момента те са предпоследни с едва 19 точки. В миналия кръг те загубиха от Славия с 0:3, а преди това записаха две поредни нулеви равенства с Арда и Ботев (Враца). Освен това “заралии” са вкарали едва един гол в последните си седем мача и само 17 от началото на сезона.

В Испания следят изявите на Берое

Любопитното е, че последната победа на Берое дойде именно срещу Добруджа. На 29 септември “заралии” победиха с 1:0 у дома днешния си опонент.