Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Наставникът на Берое Хосу Урибе поиска еднакъв съдийски аршин за клубовете в efbet Лига. Той стори това след поражението с 0:1 при визитата на Добруджа, където "заралии" играха почти цял мач с човек по-малко.

“Играхме 80 минути с човек по-малко. При гола на Добруджа имаше фал. Работехме, момчетата направиха всичко възможно да не загубим, но не стана.

Момчетата се справиха добре. Има срив на играчите с толкова много картони, но гледаме да вървим напред.

В халфовата линия имахме много футболисти, които не взеха участие. Момчетата се стараят и съм доволен от тях.

Този фал, който беше червен картон за Варела, ако се случи на противника, също да е червен картон. Също така и на нас да ни позволят да вкараме гол като този на противника, след фал.

Трябва да работим, футболът не е с нас, но гледаме напред. Берое още е жив. Искаме да печелим точки", каза Урибе.