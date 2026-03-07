Популярни
  3. Монако си научи урока и подчини ПСЖ

Монако си научи урока и подчини ПСЖ

  • 7 март 2026 | 00:04
  • 1574
  • 2

Монако победи с 3:1 като гост Пари Сен Жермен в голямото дерби от 25-ия кръг на Лига 1. "Монегаските" триумфираха във френската столица и взеха сладък реванш за отпадането си от парижани в плейофите на Шампионската лига преди две седмици. Тогава тимът от Княжеството повеждаше и в двата мача, но не успя да задържи аванса си. Днес обаче съставът на Себастиен Поконьоли изигра срещата на "Парк де Пренс" много зряло и заслужено стигна до трите точки.

Манес Аклиуш даде преднина на Монако в 27-ата минута, а в 55-ата появилият се секунди по-рано на терена Александър Головин удвои. Брадли Баркола върна едно попадение за домакините в 71-вата минута, но веднага след това Фоларин Балогун оформи крайния резултат.

ПСЖ допусна четвърта загуба през сезона и втора от Монако. Въпреки това, отборът на Луис Енрике е лидер в класирането с 57 точки, а вторият Ланс има 53, но и мач по-малко. Монако се изкачи на петата позиция с 40 точки. Със същия актив са още Лил и Рен.

Защитата на Пари Сен Жермен направи необичайно много грешки, а Монако извлече максиумума от тях и записа четвърта поредна победа в Лига 1.

Първият гол падна след необмислена проява на Уарен Заир-Емери. Халфът на парижани задържа прекалено дълго топката в собственото си наказатлено поле, въпреки че беше пресиран. Последва грешка и Аклиуш отблизо простреля Матвей Сафонов. Гредата също помогна кълбото да се озове в мрежата.

ПСЖ не направи нищо интересно в офанзивен план до почивката, а в началото на втората част получи още един гол. Негов автор стана Головин, който си изкара червен картон в първия мач между двата тима в ШЛ и пропусна реванша. Руският национал се оказа на чиста позиция след лошо докосване на Витиня и наказа сънародника си Сафонов.

Головин беше близо до още един гол в 57-ата минута, но Сафонов изби в корнер. В 71-вата минута Баркола намали пасива на ПСЖ след пас на Ашраф Хакими и закъсняла реакция на вратаря Филип Кьон.

В ответната атака Сафонов попречи на Ламин Камара да завърши с гол великолепен индивидуален рейд. Минута по-късно Фоларин Балогун стреля извън наказателното поле, топката се отклони от крака на Уилян Пачо и стана неспасяема за стража на Пари Сен Жермен.

Снимки: Imago

