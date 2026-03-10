Популярни
  Сари: Момчетата изиграха страхотен последен половин час, за бъдещето си ще знам след края на сезона

Сари: Момчетата изиграха страхотен последен половин час, за бъдещето си ще знам след края на сезона

  10 март 2026 | 11:46
Старши треньорът на Лацио Маурицио Сари потвърди за две нови контузии в отбора след победата с 2:1 при домакинството срещу Сасуоло в Серия А. Наставникът на "орлите" предупреди, че „клубът трябва да поеме инициатива“, за да сложи край на бойкота на феновете и да подсили състава.

„Имаше някои възходи и спадове по време на мача, но дори и при липсата на някои важни играчи, а след това и без Романьоли и Каталди, момчетата изиграха страхотен последен половин час с истинско сърце. Мисля, че победата беше напълно заслужена, дори и да я измъкнахме късно“, коментира специалистът пред телевизия Sky Sport Italia.

Някои от промените бяха принудителни за Маурицио Сари, тъй като Данило Каталди напусна с мускулен проблем през първото полувреме, след което Алесио Романьоли беше заменен на почивката поради физически проблеми.

„Каталди усети затруднение с мускула на прасеца, но това беше причинено от нещо друго, което ще определим по-късно. Романьоли имаше подобен проблем, причинен от травма, която получи срещу Аталанта“, обясни треньорът на Лацио.

„Това е отбор, който може да има правилното отношение. От време на време грешим, но не толкова често. Трябваше да се справим с огромни трудности и някои от тях все още продължават, тъй като играта на празен стадион е депресираща, но футболистите реагираха добре и на това“, продължи наставникът на римския тим.

Попитан как вижда бъдещето си в клуба, Маурицио Сари отговори: „Не знам, веднага щом сезонът приключи, ще имаме няколко срещи, така че тогава ще мога да ви кажа. Отбор, който трябва да отговаря на стандартите на историята на този клуб, трябва да бъде подсилен, това е сигурно. Ако останах само заради привържениците ни, тогава дори аз не знам защо съм все още тук, защото феновете също не са тук.“

Снимки: Imago

