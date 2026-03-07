Проведел се подлага на операция

Лацио потвърди, че вратарят Иван Проведел ще се подложи на операция на рамото в следващите дни. Според "Sky Sport Italia" травмата вероятно ще сложи преждевременен край на сезона му – сериозен удар за клуба, който и без това преминава през трудна кампания.

От официалното съобщение на „орлите“ става ясно, че продължителните болки в рамото, свързани с по-стара контузия, са наложили допълнителни изследвания. Ядрено-магнитен резонанс е показал увреждане на гленохумералния лигамент, както и засягане на гленоидалния лабрум. В близките дни Проведел ще премине артроскопска операция за стабилизиране на рамото.

Моментът не е никак удобен за треньора Маурицио Сари, тъй като тимът има да изиграе реванш от полуфиналите за Купата срещу Аталанта, както и серия от тежки двубои в Серия А до края на сезона.

Лацио и Аталанта поднесоха истинско зрелище на феновете, но оставиха интригата за реванша

Ситуацията е още по-притеснителна заради ограничените опции на вратарския пост. През януари клубът преотстъпи Христос Мандас на Борнемут с опция за задължително откупуване, което остави отбора с малко алтернативи зад титулярния страж.

Най-вероятният заместник на Проведел е 21-годишният Едоардо Мота, привлечен по-рано тази година от Реджиана за около 1,2 милиона евро. Той е смятан за талантлив млад вратар, но все още има нужда от развитие.

Другата възможност за треньорския щаб е 24-годишният Алесио Фурлането, юноша на клуба, който все още не е записал официален мач за първия отбор.

Така „бианкочелестите“ се оказват в доста деликатна ситуация, която ръководството ще трябва внимателно да управлява в опит да спаси нещо позитивно от един вече разочароващ сезон.