Еди Хау за двубоя с Барселона: Това ще е най-големият мач за Нюкасъл в близкото минало

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау подчерта голямата важност на утрешното домакинство на Барселона от 1/8-финалите на Шампионската лига. Той също така си припомни предишната среща на двата тима по-рано през сезона, когато каталунците спечелиха с 2:1 като гости.

“Мисля, че това е най-големият мач за клуба близкото минало и такъв трябва да е манталитетът ни. Мобилизацията и приемането на мащаба на мача ни помогнаха. Ролята на аутсайдер ни е от полза, когато шансовете са срещу нас, като трябва да използваме всеки възможен психически инструмент. Можем да вземем много неща от мача по-рано през сезона. Когато преживееш това, можеш да вземеш малка част от този мач, продължавайки напред. Тогава играхме добре, както и те. Особено през първото полувреме определено бяхме в играта, като всичко зависеше от чистите възможности за гол. Ние не се възползвахме от нашите, а те реализираха техните. Наскоро те доказаха срещу Атлетико Мадрид, че сблъсъкът няма да е решен, независимо от резултата. Просто трябва да се концентрираме върху спечелването на двубоя, без да мислим твърде много.

🗣 Eddie Howe (Newcastle United Coach) :



"It is the biggest match in the modern history of Newcastle United." pic.twitter.com/JYQLxvtCkS — Barca Globe (@BappaDhar17) March 9, 2026

Наистина е важно да направим добър старт, но както видяхте срещу Манчестър Сити, той не е всичко. Трябва да поддържаме добро ниво през целия мач, но напоследък имахме страхотни изяви, които да ни помогнат. Всички наши мачове в Шампионската лига са били репетиции за този момент. Барселона имат много сходства с Манчестър Сити. Тяхната халфова линия е технически брилянтна, като трябва да упражняваме преса в подходящите моменти и да задържаме топката, когато е в наше владение. Останаха само 16 тима в турнира и ние сме един от тях. Не искаме да похабяваме тази възможност, като сега е моментът да я грабнем. В моите четири години тук работехме усърдно, за да стигнем дотук.

🫡 Eddie Howe has spoken about recent form ahead of welcoming Barcelona to St James' Park.



🔊 Hear his full interview here: https://t.co/qM6rrsHNMW



🖤 #NUFC | @Raisbeck10 pic.twitter.com/vMuPUirluh — BBC Sport Tyne & Wear (@bbcnewcastle) March 9, 2026

Валентино Ливраменто вероятно не е тренирал достатъчно, за да бъдем 100% уверени, че е физически готов за титуляр. Ситуацията е деликатна, но тази сутрин той тренира, както и в петък, като е огромен тласък за нас, че отново е с нас. Ламин Ямал е изключителен играч, когото не срещнахме в първия мач (поради контузия - б.р.). За нас е голямо предизвикателство да се справим с неговите качества. Те имат огромни заплахи по фланговете, като трябва да се защитаваме по-добре в този зони, отколкото го направихме през изминалия уикенд. В зависимост от избора ми на титулярен състав, дуелът между Ямал и Люис Хол ще бъде интригуващ. Всеки играч трябва да се представи на топ ниво и това ми е посланието към състава. Трябва да спечелим нашите индивидуални дуели”, коментира Хау на пресконференцията си преди сблъсъка.

''He's probably hasn't done enough training for me to feel 100 per cent confident''



Eddie Howe on whether Tino Livramento is fit enough to start against Barcelona in the Champions League 🤔 pic.twitter.com/pgESM2DE4j — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 9, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages