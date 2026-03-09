Популярни
Еди Хау за двубоя с Барселона: Това ще е най-големият мач за Нюкасъл в близкото минало
Еди Хау за двубоя с Барселона: Това ще е най-големият мач за Нюкасъл в близкото минало

  • 9 март 2026 | 19:27
  • 1708
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау подчерта голямата важност на утрешното домакинство на Барселона от 1/8-финалите на Шампионската лига. Той също така си припомни предишната среща на двата тима по-рано през сезона, когато каталунците спечелиха с 2:1 като гости.

“Мисля, че това е най-големият мач за клуба близкото минало и такъв трябва да е манталитетът ни. Мобилизацията и приемането на мащаба на мача ни помогнаха. Ролята на аутсайдер ни е от полза, когато шансовете са срещу нас, като трябва да използваме всеки възможен психически инструмент. Можем да вземем много неща от мача по-рано през сезона. Когато преживееш това, можеш да вземеш малка част от този мач, продължавайки напред. Тогава играхме добре, както и те. Особено през първото полувреме определено бяхме в играта, като всичко зависеше от чистите възможности за гол. Ние не се възползвахме от нашите, а те реализираха техните. Наскоро те доказаха срещу Атлетико Мадрид, че сблъсъкът няма да е решен, независимо от резултата. Просто трябва да се концентрираме върху спечелването на двубоя, без да мислим твърде много.

Наистина е важно да направим добър старт, но както видяхте срещу Манчестър Сити, той не е всичко. Трябва да поддържаме добро ниво през целия мач, но напоследък имахме страхотни изяви, които да ни помогнат. Всички наши мачове в Шампионската лига са били репетиции за този момент. Барселона имат много сходства с Манчестър Сити. Тяхната халфова линия е технически брилянтна, като трябва да упражняваме преса в подходящите моменти и да задържаме топката, когато е в наше владение. Останаха само 16 тима в турнира и ние сме един от тях. Не искаме да похабяваме тази възможност, като сега е моментът да я грабнем. В моите четири години тук работехме усърдно, за да стигнем дотук.

Валентино Ливраменто вероятно не е тренирал достатъчно, за да бъдем 100% уверени, че е физически готов за титуляр. Ситуацията е деликатна, но тази сутрин той тренира, както и в петък, като е огромен тласък за нас, че отново е с нас. Ламин Ямал е изключителен играч, когото не срещнахме в първия мач (поради контузия - б.р.). За нас е голямо предизвикателство да се справим с неговите качества. Те имат огромни заплахи по фланговете, като трябва да се защитаваме по-добре в този зони, отколкото го направихме през изминалия уикенд. В зависимост от избора ми на титулярен състав, дуелът между Ямал и Люис Хол ще бъде интригуващ. Всеки играч трябва да се представи на топ ниво и това ми е посланието към състава. Трябва да спечелим нашите индивидуални дуели”, коментира Хау на пресконференцията си преди сблъсъка.

