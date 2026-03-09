Мак Алистър тренира с Ливърпул, но Киеза отсъства

Халфът на Ливърпул Алексис Мак Алистър тренира днес наравно със своите съотборници преди утрешното гостуване на Галатасарай в Истанбул. Аржентинецът бе заменен при победата с 3:1 над Уулвърхамптън в петък, след като изглеждаше, че е получил контузия коляното. Той обаче участва в откритото занимание преди мърсисайдци да отпътуват за Турция.

Федерико Киеза, който остана неизползвана резерва в мача в петък, обаче пропусна тренировката. Все още не е ясно дали италианецът е получил някаква контузия.

Трей Ниони, който вчера игра за отбора на Ливърпул до 21 години, също пропусна днешната тренировка.

Малко по-късно днес ще стане ясен и точният състав, с който английският шампион ще пътува за Турция. Арне Слот ще говори пред медиите в 20:15 часа българско време тази вечер.

Следвай ни:

Снимки: Imago