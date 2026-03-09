Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

  • 9 март 2026 | 14:15
  • 1750
  • 1

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов изрази своето разочарование от Българската федерация по баскетболи и от нейния президент Георги Глушков. Причината за това е демонстрираното, по неговите думи, некоректно и неуважително отношение към варненския клуб по време на турнира за efbet Купа на България в Ботевград, в който "моряците" спечелиха трофея. Той изказа недоволството си след срещата от 23-ия кръг на Sesame НБЛ срещу Локомотив Пловдив, завършила 79:76 за домакините.

"Много бях търпелив през последните две седмици, защото това, което стана на Купата на България в Ботевград, според мен е страшно некоректно и непрофесионално. Когато си президент на федерация по баскетбол и дойдеш на награждаването и наградиш отбора, който е загубил и му връчиш купата за второ място и поздравиш всички играчи, а след това излезеш от залата и не направиш същото за отбора, който е спечелил, да не връчиш Купата на капитана… Ние си връчихме купата. Нашият спонсор г-н Папазов и нашият президент д-р Ганчев ни връчиха купата - нещо, което в моята баскетболна кариера не съм виждал никога. Такова неуважение, такова отношение към отбор, който не за първи път печели Купата на България, а за втори пореден и за шести път в историята на клуба", коментира пред медии след края на двубоя Евтимов.

Страхотен мач и драматична развръзка във Варна за начало на третия етап от Sesame НБЛ
Страхотен мач и драматична развръзка във Варна за начало на третия етап от Sesame НБЛ

"Ние не сме случайни. Варна не е случаен отбор. Такова отношение няма да толерирам. Исках да свърши мачът днес, защото знаех, че ще бъде по телевизията, и да кажа, че това, което се случи, е страшно некоректно и отношението, което ни показа федерацията, беше крайно неуважително. Ще ви дам един пример – миналата година награждаването в Самоков беше все едно бяхме на погребение. Никой не искаше ние да станем шампиони, да вдигнем купата. Намусени физиономии, всички бяха все едно бяхме на погребение", продължи наставникът на варненци.

Черно море Тича получи 3D фигурки след спечелената Купа
Черно море Тича получи 3D фигурки след спечелената Купа

"Тази година отново не ни показаха добро отношение и те ни се подиграха. Защото не е нормално, когато един отбор спечели такъв ценен трофей президентът на федерацията да не награди отбора. Страшно голямо неуважение и съм много разочарован.

Васил Евтимов: Не исках да се надвкарваме
Васил Евтимов: Не исках да се надвкарваме

Нямам представа към кого е отношението, може или към мен, или към клуба, но е страшно некоректно. Попитах даже и баща ми, който е печелил много купи в България, имало ли е такъв вариант да спечелиш купа и президентът на федерацията да не те награди, а той каза, че не си спомня такъв случай. Силно се надявам да не се случи на нито един клуб, защото ние сме страшно разочаровани и най-вече обидени, защото това е непрофесионално отношение", каза още Евтимов.

Снимки: Sportal.bg

