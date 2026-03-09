Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

Сан Антонио Спърс постигна убедителен успех срещу Хюстън Рокетс със 145:120 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

С четвъртата си поредна победа и трета срещу този опонент, „шпорите" подобриха баланса си до 47-17 и затвърдиха втората си позиция в класирането на Западната конференция. „Ракетите" заемат четвъртото място с баланс 39-24.

Виктор Уембаняма поведе тима си с 29 точки, 8 борби и 4 чадъра, а Стефон Касъл вкара 23 точки, включително 3 тройки от 4 опита. Де'Арън Фокс и Келдън Джонсън се отчетоха с по 20 точки, към които първият добави и 10 асистенции за дабъл-дабъл, а Дилан Харпър записа 19 точки.

За Хюстън Кевин Дюрант и Амен Томпсън отбелязаха по 23 точки, Джабари Смит Джуниър и Рийд Шепард добавиха по 17, а Алперен Шенгюн завърши с 16.