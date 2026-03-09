Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

  • 9 март 2026 | 15:45
  • 358
  • 0
Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

Българската федерация по баскетбол, заедно с фолклорната певица Галина Димитрова, подготвят незабравимо фолклорно-баскетболно шоу по време на предстоящите мачове на женския национален отбор на България в Пловдив, информираха от централата.

Националките посрещат в зала „Колодрума“ в Пловдив тима на Азербайджан на 11 март и състава на Украйна на 14 март в двубои от квалификациите за следващото Европейско първенство. И двата мача с с начален час 19:00.

„Обичаната фолклорна певица Галина Димитрова ще се погрижи за страхотното настроение във фен зоната и ще направи атмосферата още по-емоционална по време на мачовете на националния ни отбор. Очакват ви много емоции, музика, фолклор и баскетбол на високо ниво! Елате да подкрепим заедно България и да създадем невероятна атмосфера в залата!

Билети за двубоите можете да намерите в системата на kupibileti.bg“, написаха от БФБаскетбол на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Никола Йокич посочи кои играчи и отбори следи в Европа

Никола Йокич посочи кои играчи и отбори следи в Европа

  • 9 март 2026 | 15:28
  • 514
  • 0
Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

  • 9 март 2026 | 14:15
  • 2877
  • 7
Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

  • 9 март 2026 | 12:38
  • 638
  • 0
Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

  • 9 март 2026 | 12:20
  • 931
  • 0
Нова загуба за Пистънс, лидерската им позиция на Изток е застрашена

Нова загуба за Пистънс, лидерската им позиция на Изток е застрашена

  • 9 март 2026 | 09:53
  • 1166
  • 0
Лесна победа за Лейкърс над Никс с главен герой Дончич

Лесна победа за Лейкърс над Никс с главен герой Дончич

  • 9 март 2026 | 09:47
  • 904
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

  • 9 март 2026 | 16:49
  • 7616
  • 14
Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 16:22
  • 15286
  • 85
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 10574
  • 8
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 34132
  • 35
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 17969
  • 9
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 18143
  • 7