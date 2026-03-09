Никола Йокич посочи кои играчи и отбори следи в Европа

Сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Никола Йокич разкри изявите на кои отбори от Евролигата понякога следи, както и кои състезатели.

При участието си в сръбския подкаст X&O’s Chat центърът разказа, че става дума за баскетболисти, които които познава лично или с които е играл.

"Най-вече гледам нашите момчета, състезатели, с които съм играл. Разбира се, подкрепям Партизан. Гледам Никола Милутинов - ние сме добри приятели, така че гледам Олимпиакос. Харесва ми да ги гледам", заяви Йокич.

"Понякога гледам Василие Мичич от Апоел Тел Авив, мачовете им са ми интересни. Гледах, когато ФК Байерн Мюнхен победи Панатинайкос. Останахме добри приятели с Владимир Лучич от дълго време. Страхотен човек, наистина страхотен човек. Сериозен човек със солиден характер. Обикновено гледам отбори, които имат наши момчета в състава си, това са тези, които следя най-много", добави Никола Йокич, визирайки сръбските състезатели.

Той каза още, че няма намерение да играе в Европа. "Не, нямам нищо против Евролигата и Европа, но не бих", сподели 31-годишният център.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages