Васил Евтимов: Не исках да се надвкарваме

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов коментира срещата от 23-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между варненския тим и Локомотив Пловдив, завършила 79:76 за домакините.

"Много съм доволен от мача", започна той, цитиран от БТА. "Да, първото полувреме те вкараха много тройки - седем, ако не се лъжа, имаха 50% успеваемост, ние бяхме вкарали само две. Това беше една от причините те да са със седем точки пред нас. Но вие видяхте, ние за три минути поведохме с четири точки, върнахме се в мача и оттам играехме кош за кош.

Напълно ясно беше какво трябваше да направим като корекции на полувремето. Момчетата ме послушаха, имахме задачата да ни вкарат под 82 точки, те вкараха 76 днес. Това е отбор, който е със второто най-добро нападение във България, ние сме трети. Доближаваме с един до друг, но не исках да се надвкарваме днес. Исках да победим Локомотив Пловдив със защита. И днес направихме точно това, защото те ни вкараха точно 76 точки.

Да, страшно съм доволен от Даръл Дейвис. Момчето, видяхте днес, не искаше да стреля, опитваше да разиграе с неговите съотборници. Мен това може само да ме радва, защото все пак той е на една тренировка. Някои от тези пасове не минаха, защото просто играчите не са играли с него достатъчно време. След 2 седмици, след 3 седмици, началото на април момчето ще ни бъде много полезен. И ще видите още един, много по-добър Даръл Дейвис, защото той може да бъде също много добър в нападение. Не забравяйте все пак, че през 23/24 сезон той беше най-добрият играч в България, MVP на редовния сезон", завърши Евтимов, цитиран от БТА.