Третият етап на Sesame НБЛ започва с интригуващ сблъсък във Варна

Третият етап от редовния сезон на Sesame НБЛ стартира днес с мача между Черно море Тича и Локомотив Пловдив в зала "Христо Борисов" във Варна. Срещата започва в 13:00 часа и е повторение на финала за Купата на България миналия месец, в който "моряците" надделяха с точка разлика - 88:87.

Трябва да се отбележи, че наставникът на пловдивчани Асен Николов бе дисквалифициран в предишния мач на тима срещу Миньор 2015, в който Локомотив загуби в Перник.

Черно море продължава битката за възможно най-челни позиции в редовния сезон. Воденият от Васил Евтимов отбор е трети във временното класиране с 15 победи и 5 загуби. Лидер е Балкан с баланс 17-3, а втори е Рилски спортист с 16-4.

Локомотив Пловдив заема четвърта позиция с актив 12-8.

Снимка: Sesame НБЛ