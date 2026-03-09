Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

  • 9 март 2026 | 12:20
  • 149
  • 0
Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

Финикс Сънс успяха да пречупят съпротивата на Шарлът Хорнетс, осигурявайки си победа със 111:99 след оспорван мач, който се реши през второто полувреме.

Срещата започна с контрол от страна на Хорнетс, които завършиха първата четвърт с минимална преднина от 30:28.

Сънсобаче реагираха незабавно и със силна втора четвърт се оттеглиха на почивката с преднина от 60:58, предвещавайки вълнуващо продължение.

През второто полувреме домакините запазиха инициативата. Въпреки натиска от страна на Хорнетс, Сънс показаха хладнокръвие и успяха да запазят преднината си до края, стигайки до важна победа.

Абсолютен герой за победителите беше Девин Букър, който направи изключително представяне 29-годишният гард записа 30 точки, 10 асистенции и вкара 15-те си опита от наказателната линия, а „слънцата" сложиха край на серията от 10 поредни победи в гостувания на Хорнетс.

Колин Гилеспи и Джейлън Грийн допринесоха за победата с по 24 точки, а новобранецът Рашиър Флеминг вкара 16 точки.

За Хорнетс, ЛаМело Бол беше най-добрият играч, завършвайки мача с 22 точки, 7 борби и 6 асистенции.

