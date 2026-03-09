Нова загуба за Пистънс, лидерската им позиция на Изток е застрашена

Детройт Пистънс продължават да са в лоша форма, след като допуснаха четвърта поредна загуба, този път от Маями Хийт със 121:110.

Отборът от Маями наложи своя ритъм в продължение на три четвърти, доминирайки напълно над лидерите в Източната конференция, които показаха признаци на съпротива едва в края на мача, но без да успеят да обърнат резултата.

След този резултат балансът на Пистънс спадна до 45-18, като първото им място на Изток вече е сериозно застрашено от Селтикс. Хийт от своя страна подобриха своя баланс до 36-29 и се утвърдиха на 6-о място в класирането.

Tyler Herro pulls up from deep and hits another three and tells the Pistons to call a timeout, he has 25.



🔥 🔥 pic.twitter.com/j0xmr1mQZu — SM Highlights (@SMHighlights1) March 8, 2026

Топ реализатор беше Тайлър Хироу с 25 точки, а достоен негов поддръжник беше Бам Адебайо, който завърши мача с 24 точки, 9 борби и 6 асистенции.

За Пистънс, Кейд Кънингам се опита да даде най-доброто от себе си, отбелязвайки 26 точки и раздавайки 10 асистенции.