Лесна победа за Лейкърс над Никс с главен герой Дончич

Лос Анджелис Лейкърс надвиха убедително Ню Йорк Никс със 110:97 в мач, в който Лука Дончич направи впечатляващо представяне, извеждайки отбора си до победа.
Домакините наложиха своя ритъм от самото начало, завършвайки първата четвърт с преднина от 31:23. Никс реагираха във втората част и намалиха разликата до пет точки (54:49) преди почивката.
Третата четвърт се оказа решаваща. Лейкърс бяха неудържими и с частичен резултат от 34:20 натрупаха преднина от 19 точки (88:69), поставяйки основите за крайната победа. Въпреки усилията на Никс в последната четвърт, те не успяха да застрашат сериозно резултата.
С тази победа Лейкърс подобриха баланса си до 39-25, укрепвайки позицията си в надпреварата за плейофите.
От друга страна, Никс паднаха до 41-24, губейки ценна позиция в борбата за второто място в Източната конференция.
Най-добър за победителите беше Лука Дончич, който завърши мача с 35 точки, 8 борби и 4 асистенции.
От страна на Никс се отличи Карл-Антъни Таунс, който отбеляза 25 точки и овладя 16 борби.