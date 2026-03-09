Лесна победа за Лейкърс над Никс с главен герой Дончич

Лос Анджелис Лейкърс надвиха убедително Ню Йорк Никс със 110:97 в мач, в който Лука Дончич направи впечатляващо представяне, извеждайки отбора си до победа.

Домакините наложиха своя ритъм от самото начало, завършвайки първата четвърт с преднина от 31:23. Никс реагираха във втората част и намалиха разликата до пет точки (54:49) преди почивката.

Третата четвърт се оказа решаваща. Лейкърс бяха неудържими и с частичен резултат от 34:20 натрупаха преднина от 19 точки (88:69), поставяйки основите за крайната победа. Въпреки усилията на Никс в последната четвърт, те не успяха да застрашат сериозно резултата.

С тази победа Лейкърс подобриха баланса си до 39-25, укрепвайки позицията си в надпреварата за плейофите.

Luka Dončić in the Lakers' victory:



🪄 35 PTS

🪄 8 REB

🪄 4 AST

🪄 2 STL

🪄 5 3PM pic.twitter.com/UXbO5aQTkM — NBA (@NBA) March 8, 2026

От друга страна, Никс паднаха до 41-24, губейки ценна позиция в борбата за второто място в Източната конференция.

Най-добър за победителите беше Лука Дончич, който завърши мача с 35 точки, 8 борби и 4 асистенции.

От страна на Никс се отличи Карл-Антъни Таунс, който отбеляза 25 точки и овладя 16 борби.