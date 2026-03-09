Популярни
  4. Черно море Тича получи 3D фигурки след спечелената Купа

  • 9 март 2026 | 01:33
  • 66
  • 0
Баскетболистите и треньорският щаб на Черно море Тича бяха изненадани приятно след спечелената през миналия месец efbet Купа България в Ботевград. Те получиха специално изработени 3D фигурки. Това се случи преди днешния двубой от 23 кръг в Sesame НБЛ, спечелен от отбора на Васил Евтимов със 79:76 срещу Локомотив Пловдив в зала "Христо Борисов", където бе показана и Купата на страната. 

3D фигурките са дело на артистичния бранд Enchantiya, който от този сезон е сред партньорите на Sesame Национална Баскетболна Лига. Той изработва и една от наградите, предназначени за Най-полезния играч на месеца в шампионата.

Черно море Тича прибра във витрината си трофея от турнира efbet Купа България за втора поредна година. Това се случи през февруари след победа във финала, който се проведе в “Арена Ботевград”, над Локомотив Пловдив с 88:87.

СНИМКИ: https://nbl.basketball.bg/

