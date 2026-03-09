Юмтити: Ендрик трябва да разбере, че има нужда от съотборниците си

Популярни
  • 9 март 2026 | 12:50
  • 813
  • 0

Бразилският национален нападател Ендрик, който играе под наем в Олимпик Лион от Реал Мадрид, бе обвинен от опитния си съотборник във френския тим Самюел Юмтити в егоизъм. Младият нападател преминава през труден период, като не бе на висота при загубата от Ланс за Купата на Франция след изпълнение на дузпи, а срещу ФК Париж за първенство (1:1) остана резерва и се появи в игра в средата на втората част.

"Очакваме много от този играч. Веднага след идването си той показа, че може да бъде решаващ. Показа качества, особено на малки пространства и даде заявка, че може да играе със съотборниците си. Напоследък изглежда, че има трудности да намери мястото си на терена. Връзките му с останалите не са толкова добри", каза бившият защитник на Барселона пред радио "Монте Карло". "Вижда се, че той има нужда да вкарва голове. В момента, в който получи топката, първата му идея е да стреля. Това, което ме притеснява, е, че понякога правеше това и в Реал Мадрид. Когато дойде в Лион, си казах, че е разбрал, че това не е добре. Трябва да промени това, да разбере, че има нужда от съотборниците си. Това, което прави, не му помага", коментира още световният шампион от 2018.

Олимпик Лион вече записа четири мача без победа, като тимът на Пауло Фонсека ще гостува през седмицата на Селта Виго в осминафиналите от Лига Европа, а след това гостува на Льо Авър за първенство.  

