  Фиорентина също не успя да победи Парма

  • 8 март 2026 | 18:30
Отборите на Фиорентина и Парма завършиха наравно 0:0 на „Артемио Франки“ в срещата помежду им от 28-ия кръг на Серия "А". Така гостите записаха пети пореден мач без загуба, а също така нямат шампионатно поражение от този опонент от юли 2020 година насам.

„Виолетовите“ имаха леко преимущество в играта през първото полувреме, а през втората част то беше малко по-осезаемо. Въпреки това в отсъствието на контузения голмайстор на тима Мойс Кийн нямаше кой да отбележи победно попадение.

Така Фиорентина остава на 17-ото място в класирането или точно над зоната на изпадащите със своите 25 точки, докато Парма продължава да заема 12-ата позиция, но вече с актив от 34 пункта.

Снимки: Gettyimages

