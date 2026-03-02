Популярни
  Бивш футболист на Лудогорец спря възхода на Фиорентина

Бивш футболист на Лудогорец спря възхода на Фиорентина

  2 март 2026 | 23:39
Удинезе победи с 3:0 гостуващия Фиорентина и се изкачи на 10-о място в класирането на Серия "А". Попаденията за тима на Коста Руняич отбелязаха бившият футболист на Лудогорец Кристиан Кабаселе (10'), Кийнън Дейвис (64') от дузпа и Адам Букса (90').

"Фриуланите" се възползваха по-добре от положенията си, а Фиорентина завърши срещата без нито един точен удар. Това беше второ поредно поражение за отбора от Флоренция, който преди няколко дни се нуждаеше от продължения, за да елиминира Ягелония в Лигата на конференциите.

Удинезе беше в серия от три поредни загуби, а срещу себе си имаше съперник, който постепенно започна да се изкачва в калсирането и искаше да продължи възходящото си представяне. Домакините поведоха още в 10-ата минута след груба грешка на Даниеле Ругани. Той се подхлъзна след центриране от корнер на Николо Дзаниоло и останалият напълно непокрит Кабаселе се разписа с глава във вратата на Давид де Хеа.

Фиорентина отговори с опасен изстрел от статично положение на Роландо Мандрагора, но топката профуча над напречната греда. В средата на полувремето опитният халф на "виолетовите" пропусна още една добра възможност да изравни. В 37-ата минута Дзаниоло беше много близо до втори гол за Удинезе, но Де Хеа демонстрира класата си и спаси.

На почивката в игра за Фиорентина се появиха Пиетро Комуцо и Шер Ндур, а Де Хеа още веднъж се проявипо блестящ начин, парирайки удар на Кийнън Дейвис. В 61-вата минута нападателят на "фрилунаните" беше повален в наказателното поле от Ругани и сам реализира отсъдената дузпа за 2:0.

Ндур можеше да върне интригата в 72-рата минута, но изстрелът му с глава премина встрани от целта. В края на мача Удинезе се прибра в половината си и не допусна сериозни грешки, а в добавеното време резервата Адам Букса оформи убедителния успех на своя тим.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

