Олимпиакос гази без Везенков

  • 8 март 2026 | 16:16
  • 151
  • 0
Олимпиакос гази без Везенков

Шампионът Олимпиакос продължава победния си ход в гръцкото първенство. Макар и без голямата си звезда Александър Везенков, който продължава да се възстановява от травма в кръста, “червено-белите” от Пирея нямаха проблеми у дома, в “Двореца на мира и приятелството”, срещу един от по-силните отбори в Баскет лига ПАОК. Олимпиакос спечели със 100:73 двубоя между двата тима от 20-ия кръг и постигна 19-а победа от 19 изиграни мача в местния шампионат.

След 11-тата поредна победа над големия си съперник Панатинайкос в Евролигата в петък вечерта, днес играчите на Йоргос Барцокас отново зарадваха феновете си с отличен резултат. Олимпиакос е едноличен лидер в класирането, а втори е Панатинайкос с баланс 15-3, като колосът от Атина гостува днес на Ираклис. ПАОК е четвърти с актив 11-6.

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос
Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Олимпиакос не бе на ниво днес единствено във втората четвърт, която загуби с 16:22. В останалите три части домакините бяха убедителни, като в първата и третата отнесоха съперника си, съответно с 25:11 и 28:15.

Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос
Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

Резервата на Везенков - Алек Питърс, се възползва от възможността за повече игрови минути и завърши с 26 точки, като бе почти безгрешен в стрелбата от игра - 10/12 (3/4 извън арката).

Центровете на Олимпиакос Тайрик Джоунс и Донта Хол доминираха днес, като завършиха съответно с 12 точки и 10 точки, а Хол хвана и 9 борби. Томас Димса реализира 13 точки за гостите от Солун, а Кливланд Мелвин добави 12 за ПАОК.

За играчите на Барцокас няма много време за почивка, тъй като във вторник те имат нов мач, като се изправят срещу Париж във френската столица в изтеглен двубой от 34-ия кръг на Евролигата. В четвъртък пък им предстои ново гостуване, този път на Монако.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

