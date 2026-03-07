Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

Панатинайкос изрази своето недоволство от съдийството по време на гръцкото дерби срещу Олимпиакос, като на полувремето свали банера в чест на бившия си играч и настоящ президент на Евролигата Деян Бодирога.

Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos posted a video of the Dejan Bodiroga banner being removed in protest



"Shame On You" wrote the PAO boss in Serbian pic.twitter.com/QvD5KJY3Jv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 6, 2026

По време на почивката на гръцкото дерби, Панатинайкос предприе дързък ход, премахвайки от тавана на залата банера, посветен на триумфа на Деян Бодирога в Евролигата през 2000 г. Президентът на клуба Димитрис Янакопулос публикува видео със скандалния момент в социалните мрежи. От клуба обясниха, че действието е протест срещу отсъждания, които смятат за съмнителни през първото полувреме, включително техническо нарушение, отсъдено на Кендрик Нън.

Премахването на банера беше насочено към Бодирога, бивш играч на клуба и настоящ президент на Евролигата.

"На полувремето на дербито и като форма на протест, Панатинайкос реши да свали банера на Деян Бодирога от покрива на "Telekom Center Athens", заявиха от клуба.

Бодирога, който игра за Панатинайкос от 1998 до 2002 г., помогна на отбора да спечели две титли в Евролигата - през 2000 и 2002 г. След това той премина в Барселона през 2003 г.

Олимпиакос излезе победител в дербито в петък вечерта, надделявайки с 86:80 у дома.

Тази победа удължи впечатляващата серия на "червено-белите" срещу Панатинайкос в дербитата от Евролигата до 11 поредни успеха.

"Зелените" не са побеждавали Олимпиакос в турнира от 2021 г. и вече са в серия от четири поредни загуби в Евролигата.

След поражението Панатинайкос се срина до баланс 16-14, като е само с една победа пред отборите на 11-о и 12-о място в класирането.

Олимпиакос е трети с 19-10.

