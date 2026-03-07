Популярни
Панатинайкос предприе шокиращ ход в знак на протест срещу съдийството в дербито с Олимпиакос

  • 7 март 2026 | 01:01
  • 596
  • 1

Панатинайкос изрази своето недоволство от съдийството по време на гръцкото дерби срещу Олимпиакос, като на полувремето свали банера в чест на бившия си играч и настоящ президент на Евролигата Деян Бодирога.

По време на почивката на гръцкото дерби, Панатинайкос предприе дързък ход, премахвайки от тавана на залата банера, посветен на триумфа на Деян Бодирога в Евролигата през 2000 г. Президентът на клуба Димитрис Янакопулос публикува видео със скандалния момент в социалните мрежи. От клуба обясниха, че действието е протест срещу отсъждания, които смятат за съмнителни през първото полувреме, включително техническо нарушение, отсъдено на Кендрик Нън.

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос
Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Премахването на банера беше насочено към Бодирога, бивш играч на клуба и настоящ президент на Евролигата.

"На полувремето на дербито и като форма на протест, Панатинайкос реши да свали банера на Деян Бодирога от покрива на "Telekom Center Athens", заявиха от клуба.

Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме
Милутинов: Взехме много правилни решения, благодарен съм за отбора, който имаме

Бодирога, който игра за Панатинайкос от 1998 до 2002 г., помогна на отбора да спечели две титли в Евролигата - през 2000 и 2002 г. След това той премина в Барселона през 2003 г.

Олимпиакос излезе победител в дербито в петък вечерта, надделявайки с 86:80 у дома.

Тази победа удължи впечатляващата серия на "червено-белите" срещу Панатинайкос в дербитата от Евролигата до 11 поредни успеха.

"Зелените" не са побеждавали Олимпиакос в турнира от 2021 г. и вече са в серия от четири поредни загуби в Евролигата.

След поражението Панатинайкос се срина до баланс 16-14, като е само с една победа пред отборите на 11-о и 12-о място в класирането.

Олимпиакос е трети с 19-10.

Следвай ни:

Снимки: Imago

