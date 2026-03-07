Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

  • 7 март 2026 | 00:03
  • 632
  • 0

Олимпиакос надви Панатинайкос с 86:80 като домакин в "Двореца на мира и приятелството в Пирея" в гръцкото супердерби от 30-ия кръг на Евролигата. "Червено-белите" от Пирея преодоляха отсъствието на голямата си звезда Александър Везенков и някои други важни играчи, за да надделеят за втори път през сезона в турнира над големия си съперник. Както е известно, Везенков не е напълно възстановен от травма в кръста и днес подкрепяше от пейката съотборниците си.

Двата тима предложиха напрегнат двубой, в който домакините на практика през почти цялото време бяха напред в резултата. Макар и в ролята на догонващ, тимът на Ергин Атаман не се отказа да се бори до последно, но Олимпиакос издържа и постигна 19-а победа за сезона в надпреварата. Гръцкият шампион е трети във временното класиране, като има и 10 поражения.

Панатинайкос, от друга страна, влоши още повече положението си. Грандът от Атина е 10-и с 16 победи и 14 загуби. "Зелените" трябва в оставащите мачове от редовния сезон да се вземат в ръце, ако искат да избегнат "рулетката" на плейн-ин турнира, а може да им се наложи дори да се борят с нокти и зъби за място в Топ 10.

След равностойни първи няколко минути играчите на Йоргос Барцокас взеха инициативата и дръпнаха със 7 точки след края на първата четвърт - 20:13. Във втория период авансът им набъбна на 16 точки при 31:15. "Зелените" все пак понамалиха изоставането си и след 20 минути игра то бе 11 точки - 29:40.

Силна трета четвърт позволи на Панатинайкос да се върне в мача и да изостава само с 2 точки преди заключителния период - 56:58.

В самото начало на последния период ПАО успя да излезе с точка напред - 59:58, но домакините отговориха със серия от 5:0. До края на двубоя гостите непрекъснато се доближаваха максимално до противника си, но така и не съумяваха да излязат отново напред в резултата, като в крайна сметка трябваше да се примирят с 11-тата си поредна загуба от Олимпиакос в рамките на Евролигата.

Тайлър Дорси и Никола Милутинов бяха най-резултатни за Олимпиакос, съответно с 13 и 12 точки. Трима играчи на тима пък завършиха срещата с по 10 точки - Франк Нтиликина, Тайсън Уорд и Кори Джоузеф.

За Панатинайкос с 20 точки и 6 асистенции се отличи суперзвездата Кендрик Нън, но гардът допусна и 6 грешки. По 14 точки отбелязаха Джеди Осман и Хуанчо Ернангомес, а 12 точки добави Найджъл Хейс-Дейвис.

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

Байерн Мюнхен сломи Цървена звезда след страхотна битка в Белград, Коди се размина с дабъл-дабъл

  • 6 март 2026 | 22:58
  • 2669
  • 0
Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

Битка до последно в Пирея и изненада в Белград - ето какво се случи в Евролигата

  • 6 март 2026 | 23:30
  • 5480
  • 0
Майк Джеймс се извини публично за избухването си след загубага от Фенербахче

Майк Джеймс се извини публично за избухването си след загубага от Фенербахче

  • 6 март 2026 | 18:22
  • 1052
  • 0
Оспорвани битки и домакински победи в началото на кръг №30 в Евролигата

Оспорвани битки и домакински победи в началото на кръг №30 в Евролигата

  • 5 март 2026 | 23:55
  • 5471
  • 0
Везенков и Уолкъп аут за голямото гръцко дерби в Евролигата, още една въпросителна в Олимпиакос

Везенков и Уолкъп аут за голямото гръцко дерби в Евролигата, още една въпросителна в Олимпиакос

  • 5 март 2026 | 20:34
  • 1566
  • 0
Ясикевичус се прибра благополучно в Истанбул от Дубай

Ясикевичус се прибра благополучно в Истанбул от Дубай

  • 4 март 2026 | 23:24
  • 890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 12969
  • 110
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 8651
  • 19
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 7906
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 29698
  • 81
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 17314
  • 31
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 29940
  • 33