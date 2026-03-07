Отсъствието на Везенков не спря Олимпиакос за победа в супердербито с Панатинайкос

Олимпиакос надви Панатинайкос с 86:80 като домакин в "Двореца на мира и приятелството в Пирея" в гръцкото супердерби от 30-ия кръг на Евролигата. "Червено-белите" от Пирея преодоляха отсъствието на голямата си звезда Александър Везенков и някои други важни играчи, за да надделеят за втори път през сезона в турнира над големия си съперник. Както е известно, Везенков не е напълно възстановен от травма в кръста и днес подкрепяше от пейката съотборниците си.

Двата тима предложиха напрегнат двубой, в който домакините на практика през почти цялото време бяха напред в резултата. Макар и в ролята на догонващ, тимът на Ергин Атаман не се отказа да се бори до последно, но Олимпиакос издържа и постигна 19-а победа за сезона в надпреварата. Гръцкият шампион е трети във временното класиране, като има и 10 поражения.

Панатинайкос, от друга страна, влоши още повече положението си. Грандът от Атина е 10-и с 16 победи и 14 загуби. "Зелените" трябва в оставащите мачове от редовния сезон да се вземат в ръце, ако искат да избегнат "рулетката" на плейн-ин турнира, а може да им се наложи дори да се борят с нокти и зъби за място в Топ 10.

След равностойни първи няколко минути играчите на Йоргос Барцокас взеха инициативата и дръпнаха със 7 точки след края на първата четвърт - 20:13. Във втория период авансът им набъбна на 16 точки при 31:15. "Зелените" все пак понамалиха изоставането си и след 20 минути игра то бе 11 точки - 29:40.

Силна трета четвърт позволи на Панатинайкос да се върне в мача и да изостава само с 2 точки преди заключителния период - 56:58.

В самото начало на последния период ПАО успя да излезе с точка напред - 59:58, но домакините отговориха със серия от 5:0. До края на двубоя гостите непрекъснато се доближаваха максимално до противника си, но така и не съумяваха да излязат отново напред в резултата, като в крайна сметка трябваше да се примирят с 11-тата си поредна загуба от Олимпиакос в рамките на Евролигата.

Тайлър Дорси и Никола Милутинов бяха най-резултатни за Олимпиакос, съответно с 13 и 12 точки. Трима играчи на тима пък завършиха срещата с по 10 точки - Франк Нтиликина, Тайсън Уорд и Кори Джоузеф.

За Панатинайкос с 20 точки и 6 асистенции се отличи суперзвездата Кендрик Нън, но гардът допусна и 6 грешки. По 14 точки отбелязаха Джеди Осман и Хуанчо Ернангомес, а 12 точки добави Найджъл Хейс-Дейвис.

