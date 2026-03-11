Походът на България към ЕвроБаскет 2027 продължава с мач в Пловдив

Женският национален отбор на България продължава участието си в първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Момичетата на Таня Гатева се изправят срещу Азербайджан от 19:00 часа тази вечер в зала "Колодрума" в Пловдив.

Таня Гатева определи състава на националния отбор за квалификациите на ЕвроБаскет

Българският тим е на първо място в класирането в Група "Е" с 3 победи от 3 мача. Нашите момичета взеха убедително гостуванията си на Азербайджан и Украйна, а после надделяха трудно у дома и над Черна гора.

В същия час, в който България посреща Азербайджан в Пловдив, в другиия мач от групата Черна гора гостува на Украйна.

Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

Представителният ни отбор ще изиграе още два мача в близките дни. На 14 март приемаме в Пловдив и Украйна, а на 17 март гостуваме на Черна гора.

За втората фаза на евроквалификациите се класират първите два отбора във всяка група, както и трите най-добри трети тима от седемте групи.

Снимка: ФИБА