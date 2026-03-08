Дейна Уайт: Джон Джоунс никога не е бил вариант за Белия дом

Джон Джоунс отчаяно е искал да оглави галавечерта на UFC в Белия дом, но Дейна Уайт твърди, че това няма как да се случи.

Двубоят, който ще оглави галата, е за обединяване на титлите в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Президентът на UFC многократно е заявявал, че просто не може да разчита на Джоунс поради безброй проблеми в миналото, които са му пречили да се състезава, и това винаги го е оставяло извън сметките за толкова важна галавечер.

„Никога, никога, никога, както съм ви казвал 100 000 пъти, не ми е минавало през ума Джон Джоунс да се бие в Белия дом“, заяви Уайт на пресконференцията след UFC 326. „Първо, казах ви защо не бих го направил. Второ, някакъв човек с очила "Meta" го е заснел да говори за тазобедрените си стави, че са много зле. Не знам дали сте гледали онзи мач по флаг футбол, в който той едва тичаше. Джон Джоунс се пенсионира заради тазобедрените си стави. Той има артрит, а лекарите казват, че трябва да му бъдат сменени.“

Джон Джоунс: Имам тежък артрит

Предполагаемият двубой, по който от UFC са работили, е бил между Джоунс и Алекс Перейра – мач, който и двамата бойци публично заявиха, че искат. Наскоро Джоунс дори твърдеше, че е водил преговори с UFC за събитието в Белия дом, но изпълнителният директор на организацията казва, че това изобщо не е вярно. Макар да не отрича, че е възможно отговорниците за организиране на мачовете в UFC да са разговаряли с Джоунс в даден момент, Уайт подчерта, че той взима финалното решение за събитието и не е имало никакъв шанс бившият шампион в тежка и лека тежка категория да получи главното място.

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

„Не казвам, че не са говорили с Джон Джоунс и че той не е проявявал интерес към битката“, обясни Уайт. „Още по-лудото е, че Джон Джоунс излезе и каза: „В момента водя преговори за мача в Белия дом“, след като аз вече бях изпратил съобщение на адвоката му, в което пишеше: „Никога няма да се случи, никога.“

Що се отнася до бъдещето на Джоунс, Уайт смята, че той вероятно вече е изиграл последния си мач в UFC.

„Да, много е справедливо [да се каже, че е пенсиониран]“, завърши Уайт.

От своя страна, Джоунс не е коментирал публично ситуацията, но е очевидно, че няма да се състезава в Белия дом. Остава да видим дали планира отново официално да обяви оттеглянето си.

Цялата пресконференция след UFC 326 можете да видите тук: