Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт: Джон Джоунс никога не е бил вариант за Белия дом

Дейна Уайт: Джон Джоунс никога не е бил вариант за Белия дом

  • 8 март 2026 | 11:02
  • 208
  • 0
Дейна Уайт: Джон Джоунс никога не е бил вариант за Белия дом

Джон Джоунс отчаяно е искал да оглави галавечерта на UFC в Белия дом, но Дейна Уайт твърди, че това няма как да се случи.

Двубоят, който ще оглави галата, е за обединяване на титлите в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом
Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Президентът на UFC многократно е заявявал, че просто не може да разчита на Джоунс поради безброй проблеми в миналото, които са му пречили да се състезава, и това винаги го е оставяло извън сметките за толкова важна галавечер.

„Никога, никога, никога, както съм ви казвал 100 000 пъти, не ми е минавало през ума Джон Джоунс да се бие в Белия дом“, заяви Уайт на пресконференцията след UFC 326. „Първо, казах ви защо не бих го направил. Второ, някакъв човек с очила "Meta" го е заснел да говори за тазобедрените си стави, че са много зле. Не знам дали сте гледали онзи мач по флаг футбол, в който той едва тичаше. Джон Джоунс се пенсионира заради тазобедрените си стави. Той има артрит, а лекарите казват, че трябва да му бъдат сменени.“

Джон Джоунс: Имам тежък артрит
Джон Джоунс: Имам тежък артрит

Предполагаемият двубой, по който от UFC са работили, е бил между Джоунс и Алекс Перейра – мач, който и двамата бойци публично заявиха, че искат. Наскоро Джоунс дори твърдеше, че е водил преговори с UFC за събитието в Белия дом, но изпълнителният директор на организацията казва, че това изобщо не е вярно. Макар да не отрича, че е възможно отговорниците за организиране на мачовете в UFC да са разговаряли с Джоунс в даден момент, Уайт подчерта, че той взима финалното решение за събитието и не е имало никакъв шанс бившият шампион в тежка и лека тежка категория да получи главното място.

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра
Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

„Не казвам, че не са говорили с Джон Джоунс и че той не е проявявал интерес към битката“, обясни Уайт. „Още по-лудото е, че Джон Джоунс излезе и каза: „В момента водя преговори за мача в Белия дом“, след като аз вече бях изпратил съобщение на адвоката му, в което пишеше: „Никога няма да се случи, никога.“

Що се отнася до бъдещето на Джоунс, Уайт смята, че той вероятно вече е изиграл последния си мач в UFC.

„Да, много е справедливо [да се каже, че е пенсиониран]“, завърши Уайт.

От своя страна, Джоунс не е коментирал публично ситуацията, но е очевидно, че няма да се състезава в Белия дом. Остава да видим дали планира отново официално да обяви оттеглянето си.

Цялата пресконференция след UFC 326 можете да видите тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Раул Росас събори Роб Фонт 16 пъти за победа в Лас Вегас

Раул Росас събори Роб Фонт 16 пъти за победа в Лас Вегас

  • 8 март 2026 | 09:04
  • 517
  • 0
Родригес имаше нужда от само един удар срещу Ферейра

Родригес имаше нужда от само един удар срещу Ферейра

  • 8 март 2026 | 08:00
  • 1263
  • 0
Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

  • 8 март 2026 | 07:36
  • 745
  • 0
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6636
  • 1
Кайо Боральо се завърна с категорична победа

Кайо Боральо се завърна с категорична победа

  • 8 март 2026 | 07:07
  • 1078
  • 0
Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

  • 8 март 2026 | 06:56
  • 4014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 7588
  • 31
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 5147
  • 2
11-те на Добруджа и Берое, гостите отново без българин

11-те на Добруджа и Берое, гостите отново без българин

  • 8 март 2026 | 11:45
  • 94
  • 0
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 42540
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22447
  • 20
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6636
  • 1