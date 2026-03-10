Шампион срещу шампион в главната битка на PFL Madrid

Сцената в PFL е на път да се промени на 20 март, когато шампионът от турнира в средна категория Фабиан Едуардс ще се изправи срещу Костело ван Стеенис за обединената титла в категорията.

Едуардс изгради сериозна кариера още от времето си в Bellator, а през август 2025 г. стана турнирният шампион на PFL. С почти идентичен баланс от 16 победи и 3 загуби, британецът смята, че по-силните съперници, срещу които се е изправял през последните години, ще се окажат решаващият фактор, който ще доведе до победата му в Мадрид, Испания.

Едуардс даде интервю за Newsweek Sports, в което говори за предстоящия двубой с Ван Стеенис, отдаде заслужено признание на по-големия си брат Леон и обсъди още редица теми.

- Как се чувстваш преди предстоящия двубой с Ван Стеенис?

- Развълнуван съм. Честно казано, просто съм много развълнуван. Когато очакваш нещо с нетърпение, постоянно си мислиш кога най-накрая ще се случи. Точно в такъв момент съм сега.

- Чувстваш ли напрежение, като се има предвид, че се биеш в родината на Ван Стеенис – Испания?

- Не. За мен няма никакво напрежение. Мисля, че по-скоро ще е върху него. Всеки мач носи собствено напрежение, но не мисля за освиркванията или нещо подобно. Както съм казвал и преди – когато изляза там и му сваля главата от раменете, съм сигурен, че испанската публика ще бъде на моя страна.

- Говорих с Костело и той каза, че ти държиш „Б-титлата“, а истинският обединен шампион е той. Какво ще му отговориш?

- Както съм казвал и преди – преди PFL да купи Bellator и да доведе техния шампион, за да станеш шампион на PFL, трябваше да спечелиш световния турнир. Аз излязох и направих точно това. Така че имам световна титла, той има световна титла – но не може да има двама световни шампиони. Някой трябва да си тръгне с една титла и това ще бъда аз.

По време на турнира на PFL Едуардс се изправи срещу Импа Касанганай, когото победи с нокаут/технически нокаут във втория рунд. Той също победи Джош Силвейра с единодушно съдийско решение и нокаутира Далтън Роста с удар с крак в главата в третия рунд. Именно тези двубои го карат да вярва, че е напълно готов да победи Ван Стеенис.

- Срещна се с много силни съперници, за да спечелиш турнирния пояс. Как се сравняват те с Костело?

- Беше добро ниво на конкуренция. Джош беше финалист веднъж или два пъти, Импа беше победител и финалист, а Далтън идва от силна зала с много добри бойци. Тези трима съперници ме подготвиха отлично за този мач.

- Вие двамата се бихте още през 2020 г., когато той спечели със спорно разделено решение. Как се промени играта ти оттогава?

- Чувствам, че съм много по-зрял. Когато тренираш години наред, научаваш джаб, кикове, колена – всичко това. Но най-важното е да можеш да съчетаеш всичко. През последните няколко години се научих да овладявам занаята си. На 20 март хората ще видят това.

- И двамата сте се били срещу Джони Еблен. Костело изкара пълни пет рунда срещу него. Притеснява ли те възможността мачът да стигне до решение или планираш да приключиш двубоя по-рано?

- Мисля, че ще го приключа. Но винаги трябва да се подготвиш за пет рунда, ако се наложи. Аз вече съм се бил пет рунда и знам, че мога да го направя. Лагерът ми ме подготви отлично. Но понякога е нужна само една секунда и светлините му изгасват – а аз знам, че мога да го направя.

- Виждаш ли прилики в играта му с тази от 2020 г.?

- Сто процента. Но мисля, че аз съм този, който се е подобрил най-много. И съм се бил срещу много по-тежка конкуренция през последните пет-шест години.

Едуардс си изгради сериозно име в Bellator и PFL, но има и по-голям брат – Леон Едуардс, бивш шампион на UFC в полусредна категория. Въпреки собствените си успехи, Фабиан отдава голямо признание на брат си и лидер в залата.

- Нокаутът ти с удар в главата беше точно три години след подобния на Леон. И двамата сте шампиони. Смяташ ли, че вече си го задминал?

- Виждал съм хора да го казват, но не. В крайна сметка той е на друго ниво. Той е лидерът в отбора и човекът, който ръководи залата. Много от нещата, които учим – включително дребните трикове до клетката – идват от него. Така че никога няма да е така. Без значение какво постигна, в нашите очи той винаги ще бъде този човек.

Фабиан Едуардс и Костело ван Стеенис ще се изправят един срещу друг на 20 март в Мадрид, като победителят ще бъде коронясан за безспорен шампион на PFL в средна категория.