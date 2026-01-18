Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

Джон Джоунс получи ясно и отчетливо последното съобщение на Алекс Перейра.

Годината е 2026-а и все още няма яснота кога (и дали) наскоро оттеглилият се Джоунс ще се бие отново. Не са известни и плановете на Перейра, който в момента държи титлата на UFC в лека тежка категория, но открито заявява намеренията си да се премести в тежка категория и да покори трета дивизия.

Липсата на конкретна информация обаче не попречи на двамата бойци да подклаждат слухове за потенциален двубой, като наскоро Перейра намекна за битка с Джоунс в социалните мрежи. В една от публикациите си Перейра случайно показа гума на заден план, на която пишеше „Следващият – Джоунс“.

Джоунс не закъсня със своя отговор към Поатан, публикувайки съобщение в своите истории в Instagram.

„Побеждавал съм много легенди от твоята страна, приятелю“, каза Джоунс. „Знам, че би искал да отмъстиш за момчетата, но, о, колко добре би било да те добавя към списъка си. Внимавай какво си пожелаваш.“

Джоунс завърши съобщението си с характерната за Перейра фраза „Chama“.

Както отбеляза Джоунс, ако се изправи срещу Перейра, това няма да е първият му сблъсък с бразилска легенда. През 2011 г. 23-годишният тогава Джоунс стана най-младият шампион в историята на UFC, след като нокаутира Маурисио „Шогун“ Руа. След това той имаше невероятен 10-годишен период на върха в категория до 93 кг., който включваше победи над бразилските звезди Лиото Мачида, Витор Белфорт, Гловър Тейшейра и Тиаго Сантос.

През 2023 г. Джоунс завоюва титлата на UFC в тежка категория, печелейки вакантния пояс с бърза победа чрез събмишън над Сирил Ган.

Перейра също е шампион на UFC в две дивизии, като е печелил титли в средна и полутежка категория. Той е и шампион в две дивизии в кикбокса. През 2024 г. Перейра направи впечатляваща серия, защитавайки пояса си в категория до 93 кг. три пъти за седем месеца. Той загуби титлата от Магомед Анкалаев през март тази година, но си я върна с поредния зрелищен нокаут в незабавен реванш на UFC 320.

Потенциалният двубой се усложнява от факта, че Джоунс често е заявявал намерението си да се завърне на събитието на UFC в Белия дом този юни. Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, обаче многократно е казвал, че не се доверява достатъчно на непостоянния Джоунс, за да го включи в толкова важна галавечер, а Перейра е намеквал, че участие в Белия дом не е на дневен ред.

Перейра има съмнения, че ще участва в галата на UFC в Белия дом