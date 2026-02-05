Джон Джоунс: Имам тежък артрит

Изглежда, че Джон Джоунс няма да излезе на тепиха за мач по правилата на свободната борба срещу Даниел Кормие в RAF.

От месеци се говори за потенциален сблъсък между дългогодишните съперници, като Кормие обещаваше, че ще доминира над бившия шампион на UFC в две дивизии, ако Джоунс някога премине в неговия свят, където той е двукратен олимпиец. Оказва се обаче, че Джоунс се бори с травми от кариерата си, които ще го тормозят години наред и затова не бърза да се възползва от възможността да се бори с дългогодишния си враг.

„Имам тежък артрит и повечето хора не знаят това“, заяви Джоунс във видео, публикувано в социалните мрежи. „Лявата ми тазобедрена става е покрита с артрит. Всъщност вече се класирам за смяна на ставата. По време на последния ми тренировъчен лагер си лягах с толкова много болка.“

Последната поява на Джоунс беше през 2024 г., когато той победи Стипе Миочич, за да защити успешно титлата на UFC в тежка категория. Впоследствие той се отказа от пояса, когато реши да се оттегли, след като загуби интерес към обединяване на титлите с временния шампион Том Аспинал.

Джоунс бързо промени решението си и обяви, че планира да се бие отново – с надеждата да се състезава на събитието на UFC в Белия дом през юни. Изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, многократно е заявявал, че не иска да включва Джоунс в тази карта поради опасения, че той може да не се появи, а значимостта на това събитие е твърде голяма, за да се рискува. Към момента UFC не са обявили никакви мачове за Белия дом, така че Джоунс все още е в играта. Но що се отнася до борбата, Джоунс казва, че има по-важни неща в живота си, за които да се тревожи, отколкото да подклажда враждата си с Кормие.

„Имам тригодишно момченце“, каза Джоунс. „Искам да използвам това, което ми е останало в тазобедрените стави, за да си играя с него.“

„UFC знаят за степента на моя артрит“, каза Джоунс. „Те също така знаят, че ако трябва да рискувам всичко за последен път и да изтърпя това ниво на болка, наградата трябва да бъде нещо специално и нещо повече от тлъст хонорар. За мен това беше и все още е Белият дом.“

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

„Независимо дали този мач ще се състои, или не, кариерата ми е една от най-великите и е нищо по-малко от легендарна. Оставих голяма част от себе си в този Октагон и съм благодарен за всяка частица от това. И не се заблуждавайте, все още ще наритам задниците на 99 процента от вас. Все още вдигам големи тежести на лежанката. Все още тренирам. Все още надминавам повечето от вас... просто може би след подходяща загрявка и добро разтягане.“