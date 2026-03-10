Курс по оказване на първа помощ за "Таекуондо фитнес НСА"

Състезателите от Спортен клуб „Таекуондо Фитнес НСА“ ще могат да се явяват на изпит за степени (колани) едва след като преминат курс по първа долекарска помощ. Инициативата е част от политиката на клуба за повишаване на безопасността по време на тренировъчния процес и за изграждане на отговорност у трениращите.

„По-добре да умеем да реагираме и никога да не ни се налага да използваме тези умения, отколкото да попаднем в ситуация, в която не знаем какво да направим“, каза гл. ас. Димитър Аврамов – президент на клуба и преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“.

Той допълни, че макар таекуондото да е контактен спорт, сериозните травми не са чести, но когато се случат, е важно треньорът да запази спокойствие и да реагира адекватно. „Първото нещо, което учим, е без паника, без страх. Дори когато виждаш сериозна травма, не трябва да демонстрираш паника, защото това може да блокира теб и да утежни състоянието на пострадалия“, обясни Аврамов.

Курсът, организиран от Българския Червен кръст, включваше както теоретична подготовка, така и практически упражнения за оказване на първа помощ при различни инциденти, включително наранявания, кръвотечения и травми. „Важно е не само да имаме уменията, ако се наложи да ги приложим, но и психически да сме подготвени да се справим с кризисни ситуации“, каза още той.

Ръководството на клуба вече обяви, че преминаването на курса ще бъде задължително условие за явяване на изпити за колани към Българската федерация по таекуондо. „Състезателите ще преминават през обучението, преди да се явят на изпит за степен. Това е важно както за тяхната безопасност, така и за изграждането на отговорност и дисциплина“, посочи Аврамов.

Свидетелството за завършен курс се издава от Българския Червен кръст и е валидно пет години, след което се препоръчва опреснителен курс. „Така се гарантира, че уменията се поддържат актуални и могат да бъдат приложени в реални ситуации“, каза той.

Аврамов отбеляза и готовността на клуба да включи обучението и в програмата за млади състезатели: „Планираме курсът да стане част от подготовката на трениращите, така че всеки, който иска да се яви на изпит за колан, да има необходимите знания и умения.“