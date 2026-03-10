Популярни
  • 10 март 2026 | 14:43
  • 234
  • 0
Федерацията по борба погаси 72 000 евро задължения

Българската федерация по борбаобяви на официалния си уебсайт, че са погасени "стари задължения към държавния бюджет" в размер на 72 хиляди евро. От организацията уточняват, че сумата е натрупана от  "финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията".

"Българската федерация по борба (БФ Борба) погаси стари задължения към държавния бюджет, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), издаден заради финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията.

Ревизионният акт с № Р-22221025000-203-092-001 от 10.10.2025 г. е свързан с изплащани през 2022 г. възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения.

На 9 март 2026 БФ Борба преведе към НАП дължимата сума в размер на малко над 72 000 евро, с което задължението към държавния бюджет е изцяло погасено. Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка.

Ръководството на федерацията изразява голямото си съжаление, че вместо да бъдат насочени към пълноценната подготовка на българските олимпийци в борбата, тези средства е трябвало да покрият задължения, които са резултат от непрозрачните финансови практики на предходното ръководство на федерацията. В същото време сегашните ръководители на БФ Борба са категорични, че ще продължат да работят за финансова дисциплина, прозрачност и стриктно спазване на нормативните изисквания в дейността на организацията", гласи съобщението.

