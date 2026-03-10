Лош ден за България на Европейското по борба до 23 г.

Българските национали допуснаха пет поражения във втория ден на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия, като четирима от тях запазват шансове за класиране на репешажи.

Петър Петков загуби с 0:11 срещу Магомед Байтукаев, който по-късно надви със същия резултат арменеца Григор Чолакян и се класира на днешните полуфинали на 74 кг свободен стил. Руснакът може да изтегли българина на репешаж за бронзово отличие, ако запише още една победа. Али Цокаев от Азербайджан пък тушира Сали Салиев и на четвъртфиналите на 92 кг надделя с 11:0 срещу Княз Ибоян.

Радомир Стоянов записа точки, но загуби с 4:8 срещу руснака Бозигит Исламгереев, който ще се достигна финалната четворка на 86 кг. Ердал Галип пък започна от четвъртфиналите на 61 кг, където обаче загуби с 1:1 по критерий от арменеца Левик Микайелян.

Диан Мънев приключи с еврофиналите, след като отстъпи с 1:12 на унгареца Милан Гелен в квалификациите на 125 кг.