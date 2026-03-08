Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Шампионът в лека категория Илия Топурия се завръща в октагона за двубой за титлата срещу Джъстин Гейджи по време на историческата галавечер на UFC в Белия дом.

Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, обяви сблъсъка Топурия срещу Гейджи като основна среща по време на излъчването на UFC 326 в събота. Събитието, което е официално наречено "Freedom 250", ще се проведе в неделя, 14-и юни, като част от честванията "America 250" на президента Доналд Тръмп.

В основния подгряващ двубой Алекс Перейра официално преминава в тежка категория, за да предизвика Сирил Ган за временна титла, докато действащият шампион Том Аспинал все още се възстановява от двойна очна операция.

Ето и пълната бойна карта за галавечерта на UFC в Белия дом:

Илия Топурия срещу Джъстин Гейджи

Алекс Перейра срещу Сирил Ган – за временна титла в тежка категория

Шон О'Мали срещу Айман Захаби

Маурисио Руфи срещу Майкъл Чандлър

Бо Никал срещу Кайл Даукаус

Диего Лопес срещу Стив Гарсия