Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

  • 8 март 2026 | 06:56
  • 106
  • 0

Шампионът в лека категория Илия Топурия се завръща в октагона за двубой за титлата срещу Джъстин Гейджи по време на историческата галавечер на UFC в Белия дом.

Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, обяви сблъсъка Топурия срещу Гейджи като основна среща по време на излъчването на UFC 326 в събота. Събитието, което е официално наречено "Freedom 250", ще се проведе в неделя, 14-и юни, като част от честванията "America 250" на президента Доналд Тръмп.

В основния подгряващ двубой Алекс Перейра официално преминава в тежка категория, за да предизвика Сирил Ган за временна титла, докато действащият шампион Том Аспинал все още се възстановява от двойна очна операция.

Ето и пълната бойна карта за галавечерта на UFC в Белия дом:

Илия Топурия срещу Джъстин Гейджи
Алекс Перейра срещу Сирил Ган – за временна титла в тежка категория
Шон О'Мали срещу Айман Захаби
Маурисио Руфи срещу Майкъл Чандлър
Бо Никал срещу Кайл Даукаус
Диего Лопес срещу Стив Гарсия

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

  • 6 март 2026 | 14:13
  • 610
  • 0
Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

Станка Златева кани Новиков и звездите на ЦСКА на среща

  • 6 март 2026 | 12:56
  • 3425
  • 2
Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

Българско ММA дерби оглавява MAX FIGHT 64

  • 6 март 2026 | 12:29
  • 665
  • 0
Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

Сагата продължава - шампион на UFC подписа с Еди Хърн

  • 5 март 2026 | 20:50
  • 4185
  • 0
Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

Красимир Инински: Боксът ми даде всичко и искам да дам нещо обратно на спорта

  • 5 март 2026 | 18:53
  • 1773
  • 0
Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

Петър Стойков преди Elite Fighting Arena: Всеки удар може да бъде решаващ

  • 5 март 2026 | 18:24
  • 1720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Австралия: Ръсел води пред Антонели и Леклер (следете на живо)

Гран При на Австралия: Ръсел води пред Антонели и Леклер (следете на живо)

  • 8 март 2026 | 06:30
  • 4076
  • 3
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 13553
  • 18
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 12830
  • 22
Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

  • 7 март 2026 | 20:33
  • 31394
  • 94
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 18728
  • 64
Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

  • 7 март 2026 | 22:33
  • 16231
  • 18