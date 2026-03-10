Бивол се разбра за дългоочакван двубой на галата на Усик и Верхувен

Няколко седмици по-късно Дмитрий Бивол и Михаел Айферт най-накрая намериха общ език. BoxingScene потвърди, че е постигнато споразумение за задължителния двубой за титлата на IBF в полутежка категория. Развитието настъпи по-малко от 24 часа преди насрочения за вторник търг за правата за организиране на мача, който впоследствие беше отменен.

Журналистът Дан Рафаел от Fight Freaks Unite първи съобщи, че двубоят вероятно ще се проведе като част от програмата на галавечерта на 23 май, когато Олександър Усик ще се изправи срещу Рико Верхувен за световната титла в тежка категория в подножието на пирамидите в Гиза, Египет.

Това слага край на дълга сага, продължила месеци, през които имаше множество отлагания по различни причини.

Бивол (24 победи, 1 загуба, 12 нокаута) ще направи първата защита от втория си период като шампион в полутежка категория. Той не е играл от февруари 2025 г., когато победи Артур Бетербиев с мнозинство от съдиите в реванша им в Рияд, Саудитска Арабия. С тази победа Бивол стана безспорен шампион в категория до 175 паунда – нещо, което Бетербиев беше постигнал преди това с минимална победа в първия им мач през октомври 2024 г., също в Рияд.

След успеха си Бивол си върна титлата на WBA, която държеше почти седем години – от ноември 2017 г. до първия двубой с Бетербиев. Той обаче наследи и задължителни претенденти както от IBF, така и от WBC.

От WBC се намесиха първи, като веднага поискаха обединителен мач между Бивол и Давид Бенавидес, който по това време беше временен шампион на организацията. Казусът трябваше да стигне до търг за правата, но Бивол се отказа от титлата след неуспешна жалба, с която се опита да отложи мача, за да преговаря първо с германеца Айферт (13 победи, 1 загуба, 5 нокаута) – дълго чакания задължителен претендент на IBF.

Вместо да се изправи срещу Айферт, Бивол пропусна остатъка от 2025 г., след като се подложи на операция за отстраняване на дискова херния. Айферт търпеливо изчака развитието на ситуацията, след като не успя да си осигури мач за временната титла.

Той стана задължителен претендент след победа по точки над бившия линеен шампион Жан Паскал през март 2023 г. в Лавал, Канада. Оттогава Айферт изигра само още един мач, като получи и компенсация, за да отстъпи място на двата двубоя Бетербиев – Бивол, преди най-накрая да получи шанс за дълго чакания си мач за титлата.

Срещата беше официално наредена по-рано тази година. Както и се очакваше, първоначалният период за преговори приключи без споразумение, въпреки че беше потвърдено, че Бивол е започнал подготовка за завръщане през пролетта.

Опитите да бъде насрочен търг за правата върху мача доведоха до пет последователни седмици удължаване на сроковете, докато и двете страни – Matchroom Boxing и мениджърът на Бивол Вадим Корнилов, както и SES Promotions и мениджърът на Айферт Бенедикт „Бени Бланко от Бург“ Пьолхау – уверяваха, че са близо до споразумение.

Този момент най-накрая настъпи, което донесе облекчение за всички замесени.

Айферт ще се бие за световна титла за първи път в кариерата си, докато Бивол има баланс 13 победи и 1 загуба (3 нокаута) в мачове, в които е била заложена поне една голяма световна титла.