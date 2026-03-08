Спалети с подарък за рождения ден, тактически промени и предупреждение към Бога

Лучано Спалети отпразнува своя 67-и рожден ден подобаващ начин с разгром с 4:0 при домакинството на Пиза от 28-ия кръг на Серия А. Това се оказа един наистина щастлив празник за треньора, който не беше усещал вкуса на победата в италианския шампионат от 1-ви февруари насам след серия от две точки в четири кръга на Серия А, както и отпадания от Шампионската лига и Купата на Италия.

„Годините ми са много, но се надявам да ми личат само хубавите“, коментира Спалети пред журналистите след последния съдийски сигнал.

Ювентус зарадва Спалети за рождения ден с разгром срещу Пиза

Спалети осъзна, че отборът му изпитва трудности в началните етапи и направи тактическа промяна, преминавайки от схема 4-2-3-1 към 3-4-3. Това бе улеснено от универсалността на играчи като Камбиазо, Йълдъз и Уестън Маккени. Друга важна промяна бе изваждането на неубедителния Джонатан Дейвид на полувремето, който бе заменен от енергичния Бога, реализирал заключителното попадение за "старата госпожа".

"Мачът имаше различни моменти. Йълдъз вкара, но пространствата вече се бяха отворили, защото водехме в резултата. Плътността през първото полувреме беше много по-различна. Когато Кенан започва от крилото, което му харесва, защото вижда всичко пред себе си, той се сблъсква и с различен тип персонална опека. За един нападател е малко по-различно да играе в центъра. Разбира се, след като Пиза изоставаше, те не можеха да поддържат същата солидност с дълги топки към двамата си физически силни нападатели, което те принуждава да се връщаш. Не е лесно да се играе срещу такава плътност, ние имаме трудности в подобни ситуации. Ако Йълдъз имаше централен нападател до себе си, щеше да е по-добре, защото тази фигура може да поеме част от физическия сблъсък със защитниците и да свали напрежението от него. През първото полувреме не успявахме да намерим пространствата или да ги заобиколим с бързо движение на топката", каза Спалети.

Luciano Spalletti seemed to send a message to Juventus about the future of Jonathan David and Lois Openda. ‘Kenan Yildiz would do even better if he had a Number 9 near him.’#Juventus #SerieA #Calcio #JuvePisa #SerieAEnilive #CANMNT pic.twitter.com/14DbEzxUsD — Football Italia (@footballitalia) March 7, 2026

Не само Дейвид бе заменен на почивката, тъй като Лойд Кели също влезе на мястото на Федерико Гати.

„Всичко се подобри след почивката – скоростта на движение, поговорихме за някои неща. Смених и Федерико, не защото не се справи добре, а защото ти трябва някой с по-добър пас, за да изнасяш топката отзад, когато пред теб има толкова сгъстена халфова линия. Стана ми неприятно, че извадих Гати. Колебаех се между него и Бремер, следващия път може да избера друго“, продължи Спалети.

Бога се доказва като добра януарска инвестиция и отново бе много активен след появата си от пейката, като този път дори отбеляза гол.

„Бога притежава това качество, всички го знаем, но понякога е твърде муден. Трябва да бъде по-решителен, по-настървен, защото знаем, че има скоростта да шокира противниковите защитници, но трябва да добави и пламък. Резервната скамейка не е чакалня, а допълнителна част от отбора. В модерния футбол избираш играчи, които могат да нанесат щети в определени моменти от мача, които да предложат нещо неочаквано. Тези на пейката гледат, виждат къде са пространствата и кои зони могат да атакуват, те участват и се учат през цялото време“, завърши Спалети.