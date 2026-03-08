Защо ФИА позволи на Ланс Строл да участва в Гран При на Австралия

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл получи разрешение от стюардите на Гран При на Австралия да участва в състезанието на „Албърт Парк“, въпреки че в нито един момент от уикенда той не покри правилото за 107%.

На хартия това трябваше да означава, че Строл няма да има правото да стартира в Мелбърн и така на стартовата решетка щяха да застанат 21 коли. Стюардите обаче използваха своите правомощия и позволиха на канадеца да се включи в надпреварата, след изрична молба от страна на Астън Мартин.

ФИА разреши на Верстапен, Строл и Сайнц да стартират утре

Но защо това се случи, след като Строл не покри правилото за 107% в нито един момент от уикенда? Простият отговор на този въпрос е, че от Астън Мартин са представили достатъчно добри аргументи пред стюардите, които са ги убедили, че Строл е достатъчно компетентен пилот, за да участва в състезанието.

Тези аргументи включва опита на канадеца във Формула 1, който включва 178 старта, включително седем в Австралия. В тях той е стигнал успешно до финала шест пъти с най-добро класиране от 4-то място през 2023 година, което показва, че той има достатъчно добри познания за пистата в Мелбърн, за да се представя добре на нея. В допълнение от Астън Мартин са посочили факта, че Строл има едва 859 километра зад волана на AMR26 от началото на година, както и това, че Фернандо Алонсо с лекота влезе в правилото за 107% по време на квалификацията, което показва, че колата разполага с нужната скорост. За финала от Астън Мартин са обяснили, че Строл пропусна съботните сесии заради повреда в двигателя, която изисква повече време, за да бъде отстранена.

Всички тези фактори са натежали при решението на стюардите да допуснат Строл да участва в състезанието, тъй като той не е покрил правилото за 107% по обстоятелства, които не зависят от него. Канадецът ще стартира от дъното на стартовата решетка заедно с Карлос Сайнц и Макс Верстапен, които също не записаха времена в квалификацията вчера.

