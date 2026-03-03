Навръх националния празник: Берое без българин в единайсеторката и сред петте смени

Берое падна от Славия с 0:3 в среща от еfbet Лига под Аязмото навръх националния празник на България. Направи впечатление, че сред титулярите на "зелените" нямаше нито един български футболист.

В състава на Хосе Урибе започнаха петима испанци, двама бразилци, по един аржентинец, уругваец и португалец, както и нападателят от Доминиканската република Хуан Карлос Пинеда. Като резерви в тима от Стара Загора влязоха само чужденци: испанец, аржентинец, германец, португалец и представител на Гвинея-Бисау.