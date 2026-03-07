Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин

"Смятам, че не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин, но има падения". Това каза волейболистката на ЦПВК Моника Коларова след загубата от Марица (Пловдив) с 1:3 в мач от 17-ия кръг на първенството.

Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

"Смятам, че отборът на Марица има много добре изградена висока блокада, която ни попречи. Не успяхме много да играем с нея. И смятам, че в това ни превъзжождат, не успяхме да бием най-силния си начален удар и това си оказа влияние. Смятам, че може да подобрим посрещането и отиграването на топките с блока", коментира Коларова пред БНТ.

Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата