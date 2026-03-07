Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин

Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин

  • 7 март 2026 | 19:22
  • 274
  • 0
Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин

"Смятам, че не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин, но има падения". Това каза волейболистката на ЦПВК Моника Коларова след загубата от Марица (Пловдив) с 1:3 в мач от 17-ия кръг на първенството.

Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК
Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

"Смятам, че отборът на Марица има много добре изградена висока блокада, която ни попречи. Не успяхме много да играем с нея. И смятам, че в това ни превъзжождат, не успяхме да бием най-силния си начален удар и това си оказа влияние. Смятам, че може да подобрим посрещането и отиграването на топките с блока", коментира Коларова пред БНТ.

Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
Следвай ни:

Още от Волейбол

Гарджуло: Винаги искам Алекс Николов да е до мен

Гарджуло: Винаги искам Алекс Николов да е до мен

  • 7 март 2026 | 15:44
  • 2061
  • 0
Николай Желязков: Гоним чиста победа над Черно море

Николай Желязков: Гоним чиста победа над Черно море

  • 7 март 2026 | 14:33
  • 765
  • 0
Черна гора приема груповата фаза на Евроволей 2028

Черна гора приема груповата фаза на Евроволей 2028

  • 7 март 2026 | 14:24
  • 523
  • 0
Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

  • 6 март 2026 | 22:59
  • 1770
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 1103
  • 0
Локомотив Авиа остана начело след чиста победа над Монтана

Локомотив Авиа остана начело след чиста победа над Монтана

  • 6 март 2026 | 21:21
  • 1339
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 14060
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 20987
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17045
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1825
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19761
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25915
  • 12