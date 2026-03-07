Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

  • 7 март 2026 | 21:17
  • 144
  • 0

Украинският разпределител Дмитро Долгополов бе избран за втори път този сезон за Играч на мача (МVP) – при победата на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 над Берое 2016 (Стара Загора) тази вечер в зала "Бойчо Брънзов". Той завърши и с 6 точки, в това число 4 аса и една от блокада.

Нефтохимик се справи чисто с Берое
Нефтохимик се справи чисто с Берое

"Иван Станев ни кара да даваме най-доброто от себе си", посочи Долгополов.

Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай
Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

"Естествено, че сме развълнувани, че ще се завърнем в зала "Младост". Надявам се там да идват да ни гледат повече хора", добави той.

Снимка: Петя Димитрова

Следвай ни:

Още от Волейбол

Гарджуло: Винаги искам Алекс Николов да е до мен

Гарджуло: Винаги искам Алекс Николов да е до мен

  • 7 март 2026 | 15:44
  • 2518
  • 0
Николай Желязков: Гоним чиста победа над Черно море

Николай Желязков: Гоним чиста победа над Черно море

  • 7 март 2026 | 14:33
  • 831
  • 0
Черна гора приема груповата фаза на Евроволей 2028

Черна гора приема груповата фаза на Евроволей 2028

  • 7 март 2026 | 14:24
  • 554
  • 0
Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

Станаха ясни полуфиналните плейофи във Висшата лига

  • 6 март 2026 | 22:59
  • 1800
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

Добромир Димитров и Гуагуас на крачка от 1/4-финал в Шампионската лига

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 1123
  • 0
Локомотив Авиа остана начело след чиста победа над Монтана

Локомотив Авиа остана начело след чиста победа над Монтана

  • 6 март 2026 | 21:21
  • 1379
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

  • 7 март 2026 | 20:33
  • 11003
  • 24
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 19910
  • 19
Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

  • 7 март 2026 | 21:38
  • 4684
  • 9
Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

  • 7 март 2026 | 20:53
  • 1367
  • 4
Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

  • 7 март 2026 | 21:50
  • 832
  • 2
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 23318
  • 19