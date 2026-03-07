Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Украинският разпределител Дмитро Долгополов бе избран за втори път този сезон за Играч на мача (МVP) – при победата на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 над Берое 2016 (Стара Загора) тази вечер в зала "Бойчо Брънзов". Той завърши и с 6 точки, в това число 4 аса и една от блокада.

"Иван Станев ни кара да даваме най-доброто от себе си", посочи Долгополов.

"Естествено, че сме развълнувани, че ще се завърнем в зала "Младост". Надявам се там да идват да ни гледат повече хора", добави той.

Снимка: Петя Димитрова